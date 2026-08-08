Politička krema na Neretvi: Pogledajte tko je sve s Plenkovićem stigao na Maraton lađa
Neretvanska dolina danas živi u znaku jednog od svojih najvećih i najprepoznatljivijih događaja – Maratona lađa. Tradicionalna utrka neretvanskim lađama i ove je godine privukla tisuće posjetitelja, navijača i sudionika iz cijele Hrvatske, a u Metkoviću vlada prava navijačka atmosfera.
Maraton lađa održava se na tradicionalnoj ruti od Metkovića do Ploča, dugoj gotovo 23 kilometra. Posade se u lađama bore protiv zahtjevne rijeke, ali i jedne protiv druge, a osim snage i izdržljivosti važnu ulogu imaju taktika, uigranost i iskustvo.
Ove godine u utrci sudjeluje 31 posada. Start je u Metkoviću, nakon čega natjecatelji prolaze prema Opuzenu, gdje mogu mijenjati članove posade, a cilj ih čeka u Pločama.
Maraton je tijekom godina prerastao iz lokalnog sportskog natjecanja u veliku nacionalnu manifestaciju koja čuva tradiciju neretvanskog kraja i privlači sve veći broj posjetitelja.
Na Neretvu stigao i državni vrh
Veliku važnost manifestacije potvrđuje i dolazak brojnih visokih uzvanika. U Metković su stigli predsjednik Vlade Andrej Plenković te ministri Tomislav Ćorić, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić.
Njihov dolazak dodatno je naglasio nacionalni značaj manifestacije koja je iz godine u godinu sve veća i posjećenija.
Kako je to izgledalo pogledajte u fotogaleriji