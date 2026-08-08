Spektakl na Neretvi: Čak 31 posada kreće u borbu za tron, domaćini žele zaustaviti Zagrepčane

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UTRKA DUGA 23 KM /

Sve je spremno za još jedan spektakl na Neretvi. U Metkoviću se okupila velika publika iz svih dijelova Hrvatske, a 31 posada spremna je za start tradicionalnog Maratona lađa.

Posade su u 17 sati krenule iz Metkovića, a staza ih vodi preko Opuzena do cilja u Pločama. Tijekom utrke posade mogu mijenjati do šest članova, što dodatno povećava važnost taktike i izdržljivosti.

O tome koliko je Maraton lađa prerastao u jedan od najvažnijih događaja ovog kraja najbolje svjedoči njegov osnivač Milojko Glasnović. Kaže da ni sam nije mogao očekivati da će manifestacija dosegnuti današnje razmjere.

Maraton je tijekom godina okupio više od 150 različitih ekipa, a Glasnović vjeruje da bi manifestacija u budućnosti mogla privući i natjecatelje izvan Hrvatske.

Pred posadama duga utrka od 23 km

Posebna pažnja ove godine usmjerena je na borbu za sam vrh. Zagrepčani će pokušati osvojiti svoju petu medalju, dok će domaće neretvanske posade, okupljene u ekipi Crni put, pokušati spriječiti njihov pohod.

Glasnović se nada da će pobjeda ipak ostati u Neretvi.

'Ja osobno bih možda volio da naši domaći pobijede zato što imamo Noć prvaka ovdje u Neretvi. Ako Zagrepčani pobijede, a to je moguće, onda moram ići u Zagreb na Noć Neretvana. Nije to to', rekao je kroz šalu.

Ipak, ne isključuje mogućnost iznenađenja, ali nada se da će domaća ekipa pobijediti.

Pred 31 posadom sada je utrka dugačka gotovo 23 kilometra, a osim fizičke spremnosti odlučivat će i taktika, izdržljivost te podrška brojnih navijača koji su i ove godine stigli na Neretvu.