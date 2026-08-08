Interventni policajac osvojio Baru: Dramatična završnica trajala do mraka

Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnje Bare, prvog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti koje se u petak održalo u Sinju.

Domazet Lošo je do pobjede stigao u dramatičnoj završnici, nakon čak tri pripetavanja. On i još dvojica alkara, Andrija Hrgović i Bože Mandac, bili su izjednačeni nakon tri redovne trke, piše Dalmacija Danas.

U prvom pripetavanju ispao je Hrgović, koji je pogodio "u jedan", dok su Domazet Lošo i Mandac pogodili "u dva". Njih dvojica u drugom su pripetavanju pogodila "u jedan", pa je bilo potrebno i treće pripetavanje, koje se održalo po mraku. Tada je Domazet Lošo pogodio "u dva", a Mandac "u ništa".

Osvojio Alku 2024.

Podsjetimo, Domazet Lošo ranije je pobijedio na dvije Bare i jednoj Čoji, a prije dvije godine osvojio je i Alku.

Riječ je o Sinjaninu rođenom 1987. godine, koji je zaposlen MUP-u - specijalno-interventnoj jedinici policije BATT Split.

Oženjen je i otac dvaju sinova.