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Interventni policajac osvojio Baru: Dramatična završnica trajala do mraka

Interventni policajac osvojio Baru: Dramatična završnica trajala do mraka
Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL
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Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnje Bare, prvog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti koje se u petak održalo u Sinju.

Domazet Lošo je do pobjede stigao u dramatičnoj završnici, nakon čak tri pripetavanja. On i još dvojica alkara, Andrija Hrgović i Bože Mandac, bili su izjednačeni nakon tri redovne trke, piše Dalmacija Danas

U prvom pripetavanju ispao je Hrgović, koji je pogodio "u jedan", dok su Domazet Lošo i Mandac pogodili "u dva".  Njih dvojica u drugom su pripetavanju pogodila "u jedan", pa je bilo potrebno i treće pripetavanje, koje se održalo po mraku. Tada je Domazet Lošo pogodio "u dva", a Mandac "u ništa".

Osvojio Alku 2024. 

Podsjetimo, Domazet Lošo ranije je pobijedio na dvije Bare i jednoj Čoji, a prije dvije godine osvojio je i Alku. 

Riječ je o Sinjaninu rođenom 1987. godine, koji je zaposlen MUP-u - specijalno-interventnoj jedinici policije BATT Split. 

Oženjen je i otac dvaju sinova. 

8.8.2026.
8:56
danas.hr
Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL
Sinjska AlkaSinjAlkaAlkarInterventna Policija
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