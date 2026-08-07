Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Larsa Pippen (52) već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena američke celebrity scene. Nekadašnja supruga NBA legende Scottieja Pippena danas je reality zvijezda, influencerica i poduzetnica koja svojim izazovnim modnim izdanjima i luksuznim načinom života ne prestaje privlačiti pažnju. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine i zašto je i danas smatraju jednom od najseksepilnijih žena Hollywooda.