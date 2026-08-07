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Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Foto: SMG/Zuma Press/Profimedia
Rođena kao Larsa Younan 6. srpnja 1974. u Chicagu, odrasla je u obitelji sirijsko-libanonskih korijena. Diplomirala je političke znanosti na Sveučilištu Illinois, a prije nego što je postala medijska zvijezda, kratko je radila kao model.
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Larsa Pippen (52) već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena američke celebrity scene. Nekadašnja supruga NBA legende Scottieja Pippena danas je reality zvijezda, influencerica i poduzetnica koja svojim izazovnim modnim izdanjima i luksuznim načinom života ne prestaje privlačiti pažnju. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine i zašto je i danas smatraju jednom od najseksepilnijih žena Hollywooda.

7.8.2026.
18:58
Hot.hr
MEGA/The Mega Agency/Profimedia
Larsa Pippen
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