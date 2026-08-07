Slavni nogometaš izgradio luksuzne vile u Posedarju sa suprugom: Isplivala tužna istina

Mats Hummels u Posedarju posjeduje luksuzno zdanje koje mami uzdaje. Posedarje je mjesto koje od prvog susreta Hummelsu nudi mir i bijeg od svjetla reflektora, mjesto u koje se zaljubio na prvi pogled, koje je njegova oaza mira. Svjetski prvak iz 2014. godine s Njemačkom u Posedarju je s bivšom suprugom Cathy izgradio kompleks luksuznih vila, a najveću među njima, vilu CaMa, zadržali su za sebe.

Navodno je Hummels u projekt uložio oko tri milijuna eura, a vila raspolaže s četiri spavaće sobe, saunom, teretanom, bazenom i dvjema kuhinjama.

Kako izgleda mediteranski dom slavnog nogometaša, pogledajte u galeriji i što se njemu i bivšoj mu suprugi sve izdogađalo pogledajte u galeriji.