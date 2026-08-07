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ULOŽENO 3 MILIJUNA EURA /

Slavni nogometaš izgradio luksuzne vile u Posedarju sa suprugom: Isplivala tužna istina

Slavni nogometaš izgradio luksuzne vile u Posedarju sa suprugom: Isplivala tužna istina
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
RASKOŠNO ZDANJE: Poznati bivši njemački nogometaš Mats Hummels u Posedarju, nedaleko od Zadra, ima luksuzni posjed, zdanje stopljeno s tirkiznim morem.
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Mats Hummels u Posedarju posjeduje luksuzno zdanje koje mami uzdaje. Posedarje je mjesto koje od prvog susreta Hummelsu nudi mir i bijeg od svjetla reflektora, mjesto u koje se zaljubio na prvi pogled, koje je njegova oaza mira. Svjetski prvak iz 2014. godine s Njemačkom u Posedarju je s bivšom suprugom Cathy izgradio kompleks luksuznih vila, a najveću među njima, vilu CaMa, zadržali su za sebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Navodno je Hummels u projekt uložio oko tri milijuna eura, a vila raspolaže s četiri spavaće sobe, saunom, teretanom, bazenom i dvjema kuhinjama. 

Kako izgleda mediteranski dom slavnog nogometaša, pogledajte u galeriji i što se njemu i bivšoj mu suprugi sve izdogađalo pogledajte u galeriji. 

7.8.2026.
12:55
Silvijo Maksan
Dino Stanin/PIXSELL
Mats HummelsPosedarjeVila
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