Legendarni Nijemac igrao je u Bayernu i Borussiji, ali u Zadru je protiv njega pokrenuta ovrha

Možda je u nogometnoj karijeri zaradio milijune, ali zadarskoj Čistoći ostao je dužan 74,99 eura pa je protiv njega pokrenuta ovrha, doznaje Slobodna Dalmacija.

Riječ je o Matsu Hummelsu, bivšem njemačkom reprezentativcu i nogometašu Bayerna i Borussije. Kako stoji u rješenju, ovrha je pokrenuta zbog 11 neplaćenih računa za odvoz otpada, svaki u iznosu od 6,71 eura, za razdoblje od srpnja 2023. do svibnja 2024. godine.

Hummels ima luksuznu vilu u Posedarju. Priča o Hummelsovoj dalmatinskoj investiciji započela je još u listopadu 2012. godine. Tada je, preko posrednika, od lokalne obitelji Klanac kupio zemljište površine 1726 četvornih metara, smješteno u prvom redu do mora. Iako su neki stručnjaci za nekretnine bili iznenađeni izborom Posedarja kao lokacije, Hummels je prepoznao potencijal mirnog okruženja s izravnim pristupom moru.

Na tom je terenu, uz procijenjeno ulaganje od dva do tri milijuna eura, niknulo nekoliko luksuznih vila namijenjenih odmoru i iznajmljivanju. Najveća među njima, nazvana "Villa CaMa" danas slovi za jednu od najpoželjnijih nekretnina za najam na Jadranu.

