Malo kalorija, puno hranjivih sastojaka: Ovo je voće jako zdravo, ali nije za svakoga

Prvi susret s grejpom se ne zaboravlja; oštra, reska gorčina voća koje ste možda zamijenili za naranču ostavlja živo i trajno sjećanje. Iako je desetljećima bio nezaobilazan dio doručka, grejp je danas često zanemareno voće koje može biti izvrstan dodatak zdravoj prehrani, a ako naučite voljeti njegov jedinstven okus, mogao bi postati namirnica za kojom žudite svakog jutra.

Standardna porcija je polovica velikog grejpa, što je možda i najčešći način posluživanja, ili jedan manji cijeli plod. Bilo koja od tih opcija može se računati kao jedna od pet preporučenih dnevnih porcija voća i povrća.

Podrijetlo i put do popularnosti

Botanički gledano, grejp je suptropsko citrusno voće za koje se vjeruje da je nastalo na Karibima u 18. stoljeću, najvjerojatnije kao prirodni hibrid slatke naranče i pomela. Prvi put je dokumentiran na Barbadosu 1700-ih godina, a njegova se upotreba postupno proširila na Sjevernu Ameriku i Europu širenjem globalnih trgovačkih putova.

Do 19. stoljeća počeo se komercijalno uzgajati u dijelovima Sjedinjenih Država, posebice na Floridi, gdje mu je topla klima odgovarala za rast. U usporedbi s drevnim voćem poput smokava ili datulja, grejp je relativno nov u ljudskoj prehrani. Njegov uspon popularnosti ubrzao se početkom 20. stoljeća, kada je postao moderan kao ključan dio doručka. Obično se posluživao prepolovljen i posut šećerom kako bi se ublažila njegova gorčina.

Nutritivna vrijednost grejpa

Rob Hobson, registrirani nutricionist, za Daily Mail pojašnjava ključne prednosti ovog voća. "Grejp je praktički bez masnoća. Polovica srednjeg grejpa sadrži oko 40 do 50 kalorija jer se uglavnom sastoji od vode", kaže Hobson.

Visok udio vode ne samo da održava nizak broj kalorija, već također doprinosi hidrataciji i osjećaju sitosti, čineći grejp laganim, ali zadovoljavajućim dodatkom doručku ili salatama. Za one koji paze na energetski unos, pruža obilje okusa za relativno malo kalorija.

Sadržaj vlakana i ugljikohidrata

Grejp sadrži pristojnu količinu vlakana, ali ne biste se trebali oslanjati na njega kao na primarni izvor. "Polovica srednjeg grejpa osigurava otprilike 1,5 do dva grama vlakana. Većina toga su topiva vlakna, uključujući pektin, koji može pomoći u regulaciji kolesterola i zdravlju crijeva", kaže Hobson. Iako doprinosi dnevnom unosu, nije glavni izvor vlakana u usporedbi s namirnicama poput graha, leće ili cjelovitih žitarica.

Što se tiče ugljikohidrata, kao i mnoge druge voćke, grejp sadrži prirodne šećere, ali njihov je udio nizak. "Polovica srednjeg ploda osigurava oko osam do deset grama ugljikohidrata. Budući da ima visok udio vode i sadrži vlakna, ima relativno nizak glikemijski indeks u usporedbi s voćnim sokovima", objašnjava Hobson.

Vitamini, minerali i moćni antioksidansi

Grejp sadrži niz ključnih vitamina i hranjivih tvari, što ga čini odličnim dodatkom zdravoj prehrani. "Bogat je vitaminom C, koji podržava imunološku funkciju, proizvodnju kolagena i antioksidativnu obranu. Sadrži i vitamin A, iz beta-karotena, posebno u ružičastim i crvenim sortama", kaže Hobson.

Također je izvor folata, važnog za diobu stanica, te kalija koji podržava regulaciju krvnog tlaka. Ružičaste i crvene sorte grejpa sadrže likopen, karotenoid koji djeluje kao antioksidans, a nalazi se i u rajčicama. Među antioksidansima se ističu i flavanoni, posebno naringin, koji grejpu daje gorak okus. Istraživanja su pokazala njihove potencijalne protuupalne učinke i dobrobiti za zdravlje srca.

Najvažnije upozorenje: interakcija s lijekovima

Iako je nutritivno bogat, grejp može biti opasan za ljude koji uzimaju određene lijekove. "Ovdje grejp postaje klinički važan", naglašava Hobson. "Spojevi u voću mogu inhibirati enzim u tankom crijevu nazvan CYP3A4, koji pomaže u razgradnji mnogih lijekova."

Kada je taj enzim blokiran, razina lijekova u krvotoku može porasti na potencijalno opasne razine. Stoga, ako uzimate lijekove na recept, obavezno se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što dodate grejp u prehranu.

Lijekovi na koje grejp može utjecati uključuju određene statine (poput simvastatina i atorvastatina), neke blokatore kalcijevih kanala, određene lijekove protiv anksioznosti (uključujući sertralin), neke imunosupresive i određene antiaritmike. Važno je napomenuti da interakcija može nastati čak i s malim količinama grejpa i može trajati više od 24 sata.

Pomaže li grejp pri mršavljenju?

Iako ima malo kalorija i visok udio vode, što doprinosi osjećaju sitosti, grejp je, kao i većina zdravih namirnica, najbolje integrirati u uravnoteženu prehranu, a ne oslanjati se na njega kao na jedini način za gubitak težine. "Nema čarobnog učinka sagorijevanja masti", kaže Hobson. "Gubitak težine ovisi o cjelokupnim prehrambenim navikama i energetskoj ravnoteži, a ne o jednoj specifičnoj voćki."

Cijeli plod ili sok: što je bolje?

Iako je sok od grejpa ukusan i praktičan, nedostaju mu vlakna koja cijelo voće čine korisnim dodatkom prehrani. Cijeđenjem se uklanja veći dio pulpe u kojoj se nalaze vlakna i ostaje koncentriraniji izvor prirodnih šećera. "Cijeli plod je bolji jer cijeđenje uklanja vlakna i čini šećer dostupnijim. Ako pijete sok, ograničite se na 150 mililitara i konzumirajte ga uz obrok", savjetuje Hobson.

Kulinarski gledano, grejp je svestran. Odlično se slaže s proteinima poput jogurta, orašastih plodova ili sjemenki, što pomaže u stabilizaciji šećera u krvi. U salatama se može kombinirati s lisnatim povrćem, maslinovim uljem i ribom, gdje njegova kiselost lijepo nadopunjuje druge okuse.

Na kraju, grejp je nutritivno bogato voće koje nudi brojne zdravstvene prednosti. Ipak, zbog potencijalnih interakcija s lijekovima, ključno je biti oprezan. Za većinu ljudi, međutim, on može biti osvježavajući i zdrav dodatak prehrani, bilo za doručak, u salati ili kao lagani međuobrok.

