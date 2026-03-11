Donald Trump i njegova svita krivo su procijenili odgovor Irana: SAD nema plan?

U pripremi za američko-izraelski napad, Donald Trump procijenio je rizik za energetska tržišta kao kratkoročnu brigu koja ne bi trebala zasjeniti misiju obezglavljivanja iranskog režima. Dok je još američki predsjednik razmatrao hoće li pokrenuti vojne napade na Iran, njegov ministar energetike Chris Wright rekao je novinarima da nije zabrinut da bi nadolazeći rat mogao poremetiti opskrbu naftom na Bliskom istoku i izazvati kaos na energetskim tržištima. Kao argument mu je poslužio napad na Iran od prošlog lipnja kada na tržištima nije bilo puno poremećaja.

"Cijene nafte su naglo porasle, a zatim pale“, rekao je. I neki drugi Trumpovi savjetnici odbacivali su upozorenja da bi Iran mogao pokrenuti ekonomski rat zatvaranjem brodskih ruta kojima se prevozi otprilike 20 posto svjetske opskrbe naftom. Opseg te pogrešne procjene otkriven je posljednjih dana, kada je Iran zaprijetio da će pucati na komercijalne tankere za naftu koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, stratešku točku kroz koju svi brodovi moraju proći na putu iz Perzijskog zaljeva. Kao odgovor na iranske prijetnje, komercijalni brodarski promet u Zaljevu je zaustavljen, cijene nafte su naglo porasle, a Trumpova administracija pokušava pronaći načine za ublažavanje ekonomske krize koja je izazvala više cijene benzina, ne samo za Amerikance.

Iran je pokazao zube, Trump mora improvizirati

Ovo je jasan dokaz koliko su Trump i njegovi savjetnici pogrešno procijenili kako će Iran odgovoriti na sukob koji vlada u Teheranu smatra egzistencijalnom prijetnjom. Iran je odgovorio daleko agresivnije nego tijekom 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine, ispaljujući baraže projektila i dronova na američke vojne baze, gradove u arapskim zemljama diljem Bliskog istoka i na izraelska naselja.

Američki dužnosnici morali su prilagođavati planove u hodu, od brzopletog naređivanja evakuacije veleposlanstava do razvoja prijedloga politike za smanjenje cijena plina. Nakon što su dužnosnici Trumpove administracije u utorak održali zatvoreni brifing za zastupnike, senator Christopher S. Murphy, demokrat iz Connecticuta, rekao je na društvenim mrežama da administracija nema plan za Hormuški tjesnac i da "ne zna kako ga sigurno ponovno otvoriti".

New York Times razgovarao je s 12 američkih dužnosnika koji su tražili da ostanu anonimni. Svi se slažu da neki postaju sve pesimističniji zbog nedostatka jasne strategije za okončanje rata, ali paze da to ne izraze izravno predsjedniku, koji je više puta izjavio da je vojna operacija potpuni uspjeh. Trump je iznio maksimalističke ciljeve poput inzistiranja da Iran imenuje vođu koji će mu se pokoriti, dok su državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth opisali uže i taktičkije ciljeve koji bi mogli pružiti odmak u bliskoj budućnosti. Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, rekla je da je administracija "imala snažan plan igre" prije izbijanja rata i obećala da će cijene nafte pasti nakon njegovog završetka. "Namjerni poremećaj na tržištu nafte od strane iranskog režima je kratkoročni i nužan za dugoročni dobitak uništavanja ovih terorista i prijetnje koju predstavljaju Americi i svijetu", rekla je u izjavi.

'Pokažite malo hrabrosti'

Hegseth je u utorak priznao da je žestoki iranski odgovor protiv susjeda donekle iznenadio Pentagon.

"Ne mogu reći da smo nužno očekivali da će točno tako reagirati, ali znali smo da je to mogućnost. Mislim da je to bila demonstracija očaja režima", rekao je Hegseth na konferenciji za novinare u Pentagonu. Trump pak pokazuje sve veću frustraciju zbog načina na koji rat remeti opskrbu naftom, rekavši za Fox News da bi posade tankera trebale "pokazati malo hrabrosti" i proći kroz Hormuški tjesnac.

Neki vojni savjetnici upozoravali su prije rata da bi Iran mogao pokrenuti agresivnu kampanju kao odgovor i da bi američko-izraelski napad smatrao prijetnjom svom postojanju. No, drugi savjetnici ostali su uvjereni da bi ubijanje iranskog višeg vodstva dovelo do toga da pragmatičniji vođe preuzmu vlast i da bi mogli okončati rat.

Kada je Trump obaviješten o rizicima rasta cijena nafte u slučaju rata, priznao je tu mogućnost, ali ju je umanjio kao kratkoročnu brigu koja ne bi trebala zasjeniti misiju uništenja iranskog režima. Naložio je Wrightu i ministru financija Scottu Bessentu da rade na razvoju opcija za potencijalni nagli porast cijena. No, predsjednik nije javno govorio o tim opcijama - uključujući osiguranje od političkog rizika koje podržava američka vlada i potencijal američke mornaričke pratnje - sve do više od 48 sati nakon početka sukoba. Pratnja se još nije dogodila.

Trump ostao bez rješenja?

Wright, ministar energetike, izazvao je u utorak pomutnju na tržištu kada je na društvenim mrežama objavio da je mornarica uspješno pratila tanker s naftom kroz Hormuški tjesnac. Njegova objava podigla je cijene dionica i umirila tržišta nafte. Zatim, kada je izbrisao objavu nakon što su dužnosnici administracije rekli da nije bilo pratnje, tržišta su ponovno gurnuta u previranja.

Napore za nastavak isporuka zakomplicirale su obavještajne informacije da se Iran priprema postaviti mine u tjesnacu, rekao je jedan američki dužnosnik. Iranska operacija bila je tek u najranijim fazama, ali pripremni napori uplašili su Trumpovu administraciju. Američka vojska izjavila je u utorak navečer da su njezine snage napale 16 iranskih plovila za postavljanje mina u blizini tjesnaca. Trump je tvrdio da bi venezuelska nafta mogla pomoći u rješavanju bilo kakvih šokova koji proizlaze iz rata s Iranom. Administracija je u utorak najavila novu rafineriju u Teksasu za koju su dužnosnici rekli da bi mogla pomoći u povećanju opskrbe naftom, osiguravajući da Iran ne uzrokuje dugoročnu štetu tržištima nafte.

Uvjerenje koje su dužnosnici Bijele kuće imali da bi brodski putovi mogli ostati otvoreni iznenađujuće je s obzirom na to da je Trump prošle godine odobrio vojnu kampanju protiv Hutista, jemenske skupine koju podržava Iran, a koja je koristila napade raketama i dronovima kako bi zaustavila pomorsku trgovinu u Crvenom moru. U objavi na društvenim mrežama prošlog ožujka Trump je rekao da su napadi Hutista koštali globalno gospodarstvo milijarde dolara i da "nijedna teroristička sila neće zaustaviti američke komercijalne i pomorske brodove da slobodno plove vodenim putovima svijeta".

Hormuški tjesnac postat će tjesnac poraza i patnje

Od početka rata u Iranu, Trump nije ponudio dosljednu poruku. U privatnim razgovorima, njegovi su pomoćnici rekli da osjećaju frustraciju zbog njegovog nedostatka discipline u komuniciranju ciljeva vojne kampanje javnosti. Trump je rekao da bi rat mogao trajati dulje od mjesec dana te da će Sjedinjene Države "ići naprijed odlučnije nego ikad". Međutim, čini se da su Rubio i Hegseth za sada koordinirali svoje poruke o tri zasebna cilja koja su počeli iznositi u javnim istupima u ponedjeljak i utorak.

"To je uništiti sposobnost ovog režima da lansira projektile, uništavanjem njihovih projektila i njihovih lansera; uništiti tvornice koje proizvode te projektile; i uništiti njihovu mornaricu", rekao je Rubio.

Potraga za izlazom iz rata dobila je na hitnosti od vikenda, jer globalne cijene nafte rastu, a Sjedinjene Države troše skupo streljivo. Dužnosnici Pentagona izjavili su na nedavnim zatvorenim brifinzima na Capitol Hillu da je vojska potrošila 5,6 milijardi dolara streljiva samo u prva dva dana rata, prema riječima tri kongresna dužnosnika. To je daleko veća količina i stopa trošenja streljiva nego što je javno objavljeno.

Iranski dužnosnici ostali su prkosni, rekavši da će iskoristiti svoj utjecaj na svjetsku opskrbu naftom kako bi prisilili Sjedinjene Države i Izrael da se povuku.

"Hormuški tjesnac ili će biti tjesnac mira i prosperiteta za sve“, rekao je Ali Larijani, vodeći iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost, u objavi na društvenim mrežama u utorak.

"Ili će to biti tjesnac poraza i patnje za ratne huškače", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Bliski istok gori nakon Epskog gnjeva: Napad došao usred diplomatskih pregovora