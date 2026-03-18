Ovo je jedan od prvih znakova starenja. Dermatologinja: 'Nema čudesnog rješenja'
Opušteni podbradci često su među prvim vidljivim promjenama na licu, no dermatolozi ističu da njihov uzrok nije samo u koži te koji tretmani pomažu
Za mnoge ljude opušteni podbradci, odnosno koža koja se s vremenom opušta duž donjeg dijela obraza i linije čeljusti – predstavljaju jedan od prvih, često i neočekivanih znakova starenja.
Dermatologinja Shereene Idriss objasnila je načine na koje se može ublažiti postupno "povlačenje" kože prema dolje, prenosi New York Post.
Uzrok nastajanja podbradaka
Kako bi objasnila zašto dolazi do stvaranja opuštenih podbradaka i kako ih tretirati, Idriss predlaže jednostavnu usporedbu – da lice zamislite kao komad namještaja.
"Volim objašnjavati starenje lica analogijom s kaučem: kosti su okvir, masno tkivo i mišići su jastuci, a koža je presvlaka", pojasnila je.
Kada osoba primijeti rane znakove stvaranja opuštenih podbradaka, problem je rijetko samo u koži. Prema riječima ove dermatologinje, najčešće je riječ o kombinaciji gubitka strukturne potpore i postupnog spuštanja masnog tkiva pod utjecajem gravitacije.
"Kako se s vremenom mijenja okvir kauča, a jastuci se sabijaju, presvlaka nema drugog izbora nego se početi drugačije prelamati i opuštati", vizualizira liječnica. Ipak, ni tada nije kasno za neinvazivne tretmane. Ključ uspjeha, naglašava Idriss, nije potraga za čudesnim rješenjem, nego strategija koja djeluje na više razina.
Popularni uređaji i tretmani
Iako je tržište preplavljeno raznim uređajima za oblikovanje linije čeljusti, Idriss upozorava pacijente da pritom zadrže realna očekivanja. Valjci za lice i masaže mogu potaknuti kretanje limfne tekućine i privremeno smanjiti otečenost, no ne mogu ukloniti stvarno opuštanje kože.
Dermatologinja također savjetuje oprez kada je riječ o popularnom estetskom zahvatu uklanjanja bukalnog masnog tkiva, koji podrazumijeva odstranjivanje prirodnih masnih jastučića u obrazima kako bi lice dobilo izraženiji izgled.
"Kod mnogih ljudi uklanjanje tog masnog tkiva zapravo može ubrzati pojavu opuštenih podbradaka i vizualno dodatno naglasiti znakove starenja", upozorava dermatologinja. Kako ističe, cilj estetskih zahvata trebao bi biti očuvanje prirodnih "jastučića" lica, a ne njihovo uklanjanje.
Ni kirurški zahvati, poput zatezanja lica, nisu bez svojih ograničenja. "Facelift može repozicionirati tkivo i zategnuti kožu, ali ne može obnoviti dublje strukturne promjene koje nastaju procesom starenja", pojašnjava dermatologinja.
Neki pacijenti imaju osjećaj da se njihov odraz u ogledalu promijenio gotovo preko noći. Idriss napominje da postoji znanstveno zabilježena promjena koja se često javlja u srednjim 40-im godinama. "Taj trenutak često se doživljava kao da se dogodio preko noći, ali zapravo je riječ o posljedicama dugogodišnjeg gubitka kolagena i pomicanja tkiva", objasnila je liječnica.
Njega kože
Za osobe u 20-im i 30-im godinama fokus bi trebao biti na očuvanju strukture kože. To, prema Idriss, uključuje redovitu zaštitu kože od sunca, dosljedno korištenje retinoida (spojeva dobivenih iz vitamina A koji potiču obnovu stanica kože i proizvodnju kolagena) te kontrolu upalnih procesa u koži.
Ipak, naglašava kako opušteni podbradci nisu nužno posljedica loše njege kože. "U velikoj mjeri riječ je jednostavno o vašoj koštanoj strukturi", rekla je Idriss i dodala da bi cilj trebao biti rješavanje uzroka opuštanja tkiva, a ne slijepo praćenje prolaznih estetskih trendova.
"Manje je često više – pretjerani tretmani mogu dovesti do neprirodnih rezultata", zaključuje ona.
