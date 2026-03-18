Ovo je jedan od prvih znakova starenja. Dermatologinja: 'Nema čudesnog rješenja'

Za mnoge ljude opušteni podbradci, odnosno koža koja se s vremenom opušta duž donjeg dijela obraza i linije čeljusti – predstavljaju jedan od prvih, često i neočekivanih znakova starenja.

Dermatologinja Shereene Idriss objasnila je načine na koje se može ublažiti postupno "povlačenje" kože prema dolje, prenosi New York Post.

Foto: Shutterstock

Uzrok nastajanja podbradaka

Kako bi objasnila zašto dolazi do stvaranja opuštenih podbradaka i kako ih tretirati, Idriss predlaže jednostavnu usporedbu – da lice zamislite kao komad namještaja.

"Volim objašnjavati starenje lica analogijom s kaučem: kosti su okvir, masno tkivo i mišići su jastuci, a koža je presvlaka", pojasnila je.

Kada osoba primijeti rane znakove stvaranja opuštenih podbradaka, problem je rijetko samo u koži. Prema riječima ove dermatologinje, najčešće je riječ o kombinaciji gubitka strukturne potpore i postupnog spuštanja masnog tkiva pod utjecajem gravitacije.

"Kako se s vremenom mijenja okvir kauča, a jastuci se sabijaju, presvlaka nema drugog izbora nego se početi drugačije prelamati i opuštati", vizualizira liječnica. Ipak, ni tada nije kasno za neinvazivne tretmane. Ključ uspjeha, naglašava Idriss, nije potraga za čudesnim rješenjem, nego strategija koja djeluje na više razina.

Foto: Shutterstock

Popularni uređaji i tretmani

Iako je tržište preplavljeno raznim uređajima za oblikovanje linije čeljusti, Idriss upozorava pacijente da pritom zadrže realna očekivanja. Valjci za lice i masaže mogu potaknuti kretanje limfne tekućine i privremeno smanjiti otečenost, no ne mogu ukloniti stvarno opuštanje kože.

Dermatologinja također savjetuje oprez kada je riječ o popularnom estetskom zahvatu uklanjanja bukalnog masnog tkiva, koji podrazumijeva odstranjivanje prirodnih masnih jastučića u obrazima kako bi lice dobilo izraženiji izgled.

"Kod mnogih ljudi uklanjanje tog masnog tkiva zapravo može ubrzati pojavu opuštenih podbradaka i vizualno dodatno naglasiti znakove starenja", upozorava dermatologinja. Kako ističe, cilj estetskih zahvata trebao bi biti očuvanje prirodnih "jastučića" lica, a ne njihovo uklanjanje.

Ni kirurški zahvati, poput zatezanja lica, nisu bez svojih ograničenja. "Facelift može repozicionirati tkivo i zategnuti kožu, ali ne može obnoviti dublje strukturne promjene koje nastaju procesom starenja", pojašnjava dermatologinja.

Neki pacijenti imaju osjećaj da se njihov odraz u ogledalu promijenio gotovo preko noći. Idriss napominje da postoji znanstveno zabilježena promjena koja se često javlja u srednjim 40-im godinama. "Taj trenutak često se doživljava kao da se dogodio preko noći, ali zapravo je riječ o posljedicama dugogodišnjeg gubitka kolagena i pomicanja tkiva", objasnila je liječnica.

Njega kože

Za osobe u 20-im i 30-im godinama fokus bi trebao biti na očuvanju strukture kože. To, prema Idriss, uključuje redovitu zaštitu kože od sunca, dosljedno korištenje retinoida (spojeva dobivenih iz vitamina A koji potiču obnovu stanica kože i proizvodnju kolagena) te kontrolu upalnih procesa u koži.

Ipak, naglašava kako opušteni podbradci nisu nužno posljedica loše njege kože. "U velikoj mjeri riječ je jednostavno o vašoj koštanoj strukturi", rekla je Idriss i dodala da bi cilj trebao biti rješavanje uzroka opuštanja tkiva, a ne slijepo praćenje prolaznih estetskih trendova.

"Manje je često više – pretjerani tretmani mogu dovesti do neprirodnih rezultata", zaključuje ona.

POGLEDAJTE GALERIJU

