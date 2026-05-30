'ŠAKA OBRANE' /

Milanović u Lisinskom ignorirao Dan državnosti: 'Nije ga ni spomenuo'

Ranije je predsjednik Milanović govorio da je to jedna stranačka ceremonija jer zapravo da je danas Dan Hrvatskog sabora i govorio je da je današnji dan nazovi 'praznik'

30.5.2026.
20:28
RTL Danas
Prije točno 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor, što je označilo novo poglavlje u hrvatskoj povijesti. Povodom Dana državnosti na zagrebačkom Jarunu je organizirana središnja proslava za građane, gdje vojska pokazuje najbolje naoružanje koje ima, a građani većinu toga mogu isprobati. Tu su tenkovi, bradlyji, patrije, topništvo, oružje itd.

RTL-ova Katarina Brečić se javila uživo s Jaruna nakon završetka programa. "Program je službeno završio vojnički, onako točno u 19 sati. U Ministarstvu obrane su najavili da će program na Jarunu trajati do 19, ali sasvim sigurno da će se to vrijeme probiti, jer tu je zaista i dalje velik broj okupljenih građana koji žele razgledavati vojnu opremu. I dalje je dug red za ulazak u oklopno vozilo Bradley, a tako je na svakoj stanici ovdje na Jarunu, gdje hrvatska vojska predstavlja sve najbolje što ima. Tu su i još tenkovi, Panzer haubice te svo naoružanje s kojim raspolažemo", rekla je reporterka.

Navodi kako joj se čini da su predstavnici državnog vrha još uvijek tu, ali da se sigurno neće još dugo zadržati zbog svečanog koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu koje počinje u 20.15 sati.

Gdje je predsjednik?

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije građanima čestitao Dan državnosti, ali je bio u protokolu s zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

"Bio je na toj svečanosti u Lisinskom, koju je organizirao Grad Zagreb i to je bila svečana akademija povodom Dana zagrebačkih branitelja i povodom Dana državnosti. Ali u svom govoru pred okupljenima - predsjednik Republike nije se niti jednom riječju osvrnuo na sam Dan državnosti", ispričala je reporterka.

Podsjetimo, od ranije je poznato da 30. svibnja - današnji dan - za predsjednika Milanovića nije Dan državnosti, već 25. Lipnja. Ranije je predsjednik Milanović govorio da je to jedna stranačka ceremonija jer zapravo da je danas Dan Hrvatskog sabora i govorio je da je današnji dan nazovi "praznik". 

"Dečki koji su bili pričuva i koji su se odazvali pozivu i koji su ustvari branili Hrvatsku, i to ne samo u Zagrebu, nego u velikom dijelu Hrvatske. Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane po brojnosti. Kada bismo danas ne dogodilo se se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pjesmice ne bismo imali", rekao je predsjednik Milanović u Lisinskom.

Zoran MilanovićDan DržavnostiJarun
