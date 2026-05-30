SPEKTAKULARNI PRIZORI /

Helikopteri, padobranci, eksplozije: Pogledajte silu Hrvatske vojske na Jarunu

U sklopu obilježavanja Dana državnosti, zagrebačko nebo od 18 sati ispunili su vojni helikopteri i zrakoplovi Hrvatske vojske te saveznika iz NATO-a. Brojni građani okupili su se na Jarunu.

Tijekom cijelog dana posjetitelji su imali priliku razgledati opremu i naoružanje Hrvatske vojske, od tenkova, Bradleyja i Patrija do topništva i drugih borbenih sustava. Na Jarunu su građani mogli uživati i u atraktivnim padobranskim skokovima, preletima vojnih zrakoplova, letačkom programu helikoptera te brojnim drugim aktivnostima koje su prikazale sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske.

Današnjom proslavom obilježava se 36. godišnjica konstituiranja prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora, održanog 30. svibnja 1990. godine.

30.5.2026.
18:54
Andrea Vlašić
