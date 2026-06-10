Filip Zavadlav na Vrhovnom sudu! Očekuje da će se srušiti presuda i ponoviti suđenje

Odbijen zahtjev za izuzećem suca

9.10 - Kako javlja reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić, odbijen je zahtjev za izuzećem suca Konjića i Tripalo te sutkinje Garačić kao nedopušteno.

Zavaldav se nada rušenju presude te ponovnom suđenju

9.00 - Osuđeni trostruki ubojica, Filip Zavadlav prije mjesec dana našao se pred sucem i tražio oslobađanje ili novi proces. Tada je nakon samo nekoliko minuta sjednica zbog žalbe na 35-godišnji zatvor je prekinuta.

Podnio ga je osobno i traži izuzeće predsjednika vijeća i nekoliko članova. Slučaj je na Vrhovni sud stigao nakon što je Visoki kazneni sud smanjio Zavadlavu kaznu s 40 na 35 godina zatvora.

Danas, mjesec dana kasnije, Filip Zavadlav ponovno će se videolinkom uključiti na raspravi Vrhovnog suda te očekuje da će biti srušena presuda. Zavadlav je trenutačno u Zatvoru u Zadru.

Podsjetimo, zbog teških životnih okolnosti dio javnosti izražava mu podršku pa se i prije mjesec dana nekoliko ljudi okupilo ispred suda s porukama podrške Zavadlavu koji iz zatvora povremeno komunicira s RTL-ovim novinarom i autorom dokumentarnog filma o njegovu slučaju, Darijem Todorovićem.