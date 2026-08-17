Umrla Hayden Panettiere, zvijezda 'Heroja' i 'Nashvillea': Imala je samo 36 godina

Hayden Panettiere, glumica koju publika pamti po ulogama u hit-serijama 'Heroji' i 'Nashville', preminula je u nedjelju, 16. kolovoza, u 37. godini života. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin predstavnik, dok okolnosti tragedije zasad nisu poznate.

„S dubokom tugom javljamo o tragičnom odlasku naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatna svjetlost i prirodna sila koja je donosila nemjerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milijunima gledatelja koji su je pratili na ekranu“, stoji u izjavi koju je njezin predstavnik dao medijima.

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Uzrok smrti zasad nije poznat. Prema pisanju TMZ-a, policija je reagirala na incident povezan s glumicom, a istraga je u tijeku. Izvori bliski Panettiere za isti su portal otkrili i da se u posljednje vrijeme žalila na bolove u leđima.

Panettiere je iza sebe ostavila 11-godišnju kćer Kayu, koju je dobila u vezi s bivšim zaručnikom, ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom.

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Proslavila se kao Claire Bennet

Hayden Panettiere karijeru je započela još kao dijete, a svjetsku slavu stekla je ulogom Claire Bennet u NBC-jevoj hit-seriji 'Heroji'. Njezin lik neuništive navijačice koja posjeduje nadnaravne sposobnosti postao je jedan od zaštitnih znakova serije.

Veliki uspjeh ostvarila je i u glazbenoj dramskoj seriji 'Nashville', u kojoj je utjelovila pjevačicu Juliette Barnes. Za tu je ulogu bila nominirana za dva Zlatna globusa.

Publika ju je gledala i u filmskom serijalu 'Vrisak', gdje je glumila Kirby Reed, a svoj je glas posudila i likovima u popularnim videoigrama, među kojima su 'Until Dawn' i 'Kingdom Hearts'.

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Prije nekoliko mjeseci objavila memoare

Tragična vijest stigla je samo nekoliko mjeseci nakon što je Panettiere objavila memoare 'This Is Me: A Reckoning', u kojima je otvoreno progovorila o svojem životu, slavi, majčinstvu i brojnim osobnim borbama. Knjiga je dospjela i na listu bestselera New York Timesa.

Glumica je godinama javno govorila o problemima s ovisnošću, depresiji i postporođajnoj depresiji nakon rođenja kćeri Kaye 2014. godine. U svojim je memoarima opisala i koliko su je teške životne okolnosti obilježile.

Posebno ju je pogodila smrt mlađeg brata Jansenа Panettierea, koji je preminuo u veljači 2023. godine u 28. godini života zbog problema povezanih sa srcem. Hayden je nakon njegove smrti govorila o golemom osjećaju gubitka i otkrila da je imala vrlo teško razdoblje.

Ipak, posljednjih je godina govorila o oporavku i nastojanju da svoj život ponovno izgradi. U jednom intervjuu 2022. godine opisala je oporavak kao svakodnevnu borbu.

Njezin iznenadni odlazak u 36. godini tako je prekinuo život i karijeru glumice koja je od najranije dobi bila pred kamerama i ostavila trag u jednim od najpopularnijih televizijskih projekata svoje generacije.