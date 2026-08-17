Prorok upozorio da se pripremimo na crni ratni scenarij! Tvrdi, počet će već u listopadu

Britanski vidovnjak Craig Hamilton-Parker, poznat po nizu navodno točnih proročanstava među kojima se ističu pandemija Covid-19 i smrt kraljice Elizabete II., ponovno je uzburkao javnost najavom skorašnjega rata u koji će biti uključeno čak pet država!

"Između kolovoza i rujna 2026. postoji referenca na rastuće ratove i međunarodne sukobe. A do listopada 2026., što je praktički iza ugla, jedno čitanje sugerira da bi čak pet zemalja moglo biti uključeno u sukob", rekao je.

Hamilton-Parker nije specificirao o kojim je državama riječ, međutim sama najava takvog scenarija u trenutačnim geopolitičkim okolnostima zvuči iznimno zlokobno.

Trump u ‘sobi za paniku’ i rizik po život

Osim globalnog sukoba, značajan dio njegovih novijih predviđanja usredotočen je na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamilton-Parker je nedavno izdao jezivo upozorenje o opasnosti po život za osamdesetogodišnjeg političara.

"Sanjao sam predsjednika Trumpa u sobi za paniku - jednoj od onih prostorija u koje se zaključate ako dođe do napada", rekao je i dodao:

"Kada snovi dođu na takav način, zapitam se zašto mi moja podsvijest to šalje. Zanimljivo je da se u neobičnom snu, uz Trumpa i nekoliko drugih dužnosnika administracije, nalazio i potpredsjednik JD Vance", naglasio je.

Ipak, Hamilton-Parker pojasnio je kako san ne treba shvatiti doslovno kao najavu nuklearnog rata.

"Ne predviđam da će doći do nuklearnog rata ili nečeg sličnog. Snovi uvijek pretjeruju, no dalo mi je osjećaj da postoji vrlo visok rizik i opasnost po život, ne samo za Trumpa, već i za druge članove američke administracije."

Kao dokaz za svoje tvrdnje, vidovnjak je naveo medijske izvještaje o tajnoj promjeni zrakoplova Donalda Trumpa u Ankari nakon NATO summita.

Uz to, iznio je i kontroverznu tvrdnju da će Trump ostati na vlasti i tijekom trećeg, neustavnog mandata.

Tko je ‘Prorok sudbine’?

Craig Hamilton-Parker, kojeg mediji često nazivaju ‘Prorokom sudbine’, izgradio je reputaciju na predviđanjima koja se nerijetko poklapaju s velikim svjetskim događajima.

Njegovi pratitelji, kojih samo na YouTubeu ima gotovo 250 tisuća, pripisuju mu zasluge za predviđanje Brexita i izborne pobjede Donalda Trumpa 2016. godine.

Jedno od njegovih najpoznatijih predviđanja datira iz 2017., kada je govorio o bolesti sličnoj gripi koja će se proširiti svijetom, što su mnogi kasnije protumačili kao najavu pandemije Covida-19.

Svoje vizije, kako tvrdi, ne crpi iz kristalne kugle, već iz drevnih rukopisa na palminom lišću poznatih kao Nadis, koji se u indijskoj tradiciji koriste za tumačenje budućnosti.

U nedavnom je obraćanju svojim sljedbenicima naglasio kako njegova najnovija upozorenja proizlaze iz više različitih čitanja, što im, prema njegovom mišljenju, daje dodatnu težinu i vjerodostojnost.