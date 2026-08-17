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Dobra vijest za roditelje: Kreće isplata doplatka za djecu, evo na koji iznos mogu računati

Dobra vijest za roditelje: Kreće isplata doplatka za djecu, evo na koji iznos mogu računati
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Visina doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva na mjesečnoj razini.

17.8.2026.
9:21
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u utorak, 18. kolovoza, počinje isplatu doplatka za djecu za srpanj. 

Novac će biti isplaćen za ukupno 259.210 djece, a pravo na doplatak ostvaruje 124.216 korisnika.

Iz HZMO-a podsjećaju da se informacije o doplatku za djecu mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022.

Informacije su dostupne i na mrežnim stranicama HZMO-a.

Koliki je doplatak za djecu?

Visina doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva na mjesečnoj razini.

Iznos doplatka kreće se od 30,90 do 61,80 eura po djetetu mjesečno. 

DoplatakDjecaHzmo
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