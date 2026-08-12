Više od 19 tisuća Hrvata može očekivati novac na računima: Zna se i kad kreće isplata

Korisnicima nacionalne naknade za starije osobe u ponedjeljak, 17. kolovoza 2026., počinje isplata naknade za srpanj. Na račune otvorene u poslovnim bankama novac će dobiti ukupno 19.445 korisnika, priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Za isplatu nacionalne naknade za starije osobe za srpanj iz Državnog je proračuna osigurano 3.109.859,48 eura.

Od početka 2026. godine nacionalna naknada iznosi 160,22 eura mjesečno.

Najviše korisnica su žene

Među ukupno 19.445 korisnika naknade čak je 80,21 posto žena, dok muškarci čine 19,79 posto korisnika.

Nacionalna naknada namijenjena je starijim osobama koje ne ostvaruju mirovinu, a ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

Tko može ostvariti pravo?

Pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina i koji ima prebivalište na području Hrvatske neprekidno najmanje 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Osim toga, moraju biti ispunjeni i dodatni uvjeti.

Podnositelj zahtjeva:

ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

prihod njega i članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije po članu kućanstva mjesečno prelaziti 320,44 eura

ne smije biti korisnik zajamčene minimalne naknade

ne smije imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

ne smije biti primatelj uzdržavanja temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u određenim slučajevima kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.

Zahtjev se može podnijeti bilo kada

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi zakonski uvjeti.

Zahtjev nije potrebno podnijeti u određenom roku. Može se predati osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučenom poštom ili elektroničkim putem kroz sustav e-Građani.

Za korisnike mirovine pravo na nacionalnu naknadu može početi nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, dok korisnicima zajamčene minimalne naknade pripada nakon prestanka tog prava.