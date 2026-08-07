Medved najavio veće mirovine za više od 200.000 branitelja: Objavio detalje

Ministarstvo hrvatskih branitelja u petak je predstavilo nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Ranije je ministar branitelja Tomo Medved istaknuo kako je Vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su ranije Vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja.

"Ostaje nam ukinuti treće umanjenje, ono iz 2002. godine i zato ćemo kroz izmjene Zakona o djelatnim vojnim osobama ukinuti umanjenje od osam do 20 posto onim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi", rekao je Medved.

Mirovine rastu za više od 70 posto branitelja

Nova izmjena Zakon o hrvatskim braniteljima odnosit će se na način izračuna i dodatke za branitelje koji su umirovljeni prema tom zakonu. Posebno je istaknuo vrednovanje borbenog sektora.

Mirovine po različitim osnovama prima 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Njih 95.359 prima mirovinu prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, 72.636 prema braniteljskom zakonu, a još 68.269 prema općem zakonu uz primjenu prava iz braniteljskog zakona.

Najavljenim izmjenama nije obuhvaćeno 51.192 korisnika invalidskih i 15.633 korisnika obiteljskih mirovina iza smrtno stradalih i nestalih branitelja.

Medved je istaknuo kako će mirovine rasti za 201.304 osoba, odnosno za više od 70 posto branitelja. Dodao je kako je to veći udio nego je Možemo tražio ranije.

Na povišice, koje će na snagu stupiti od prvog siječnja iduće godine, otići će 88.5 milijuna eura, a ako bude opravdanih razloga, nakon javnog savjetovanja, taj bi iznos mogao rasti, objasnio je ministar.

Dodatak za mirovinu

Državni tajnik Darko Nekić rekao je kako će 104.560 branitelja dobit dodatak za mirovinu koji će iznositi tri eura po mjesecu sudjelovanja na bojištu, dok će za neborbeni sektor dodatak biti 0.5 eura. Dodao je kako će rasti i naknade za njegovatelje, a konačni iznos ovisit će o lokalnoj zajednici.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da se ukidaju umanjenja koja su uvedena 2002., zbog čega će doći do povećanja prosječne mirovine za 80 eura.

Ružić je, ne spominjući direktno Možemo, rekao da je raniji prijedlog navodio samo izuzeće za branitelje, a sad se to ukida za sve, ne samo za branitelje. "Državni tajnik tada je najavio da radimo na ovom prijedlogu", rekao je.

Naglasio je da su iz Vlade ove promjene najavljivali i prije inicijative Možemo!.

Starosna mirovina za policiju i vojsku

Prema prijedlogu Vlade, od 1. siječnja 2027. ukinulo bi se postojeće smanjenje mirovina od 8 do 20 posto za korisnike mirovina prema posebnom propisu za djelatne vojne osobe, policijske službenike i druge ovlaštene službene osobe. Ta bi promjena uključivala oko 34.000 korisnika, a njihove mirovine bile bi više u prosjeku za oko 70 eura mjesečno.

Također, predlaže se i ublažavanje ostvarivanja starosne mirovine prema posebnom zakonu za koju je sada potrebno 30 godina staža, od čega najmanje 15 godina na poslovima za koje se staž računa s povećanim trajanjem.

Prema novom prijedlogu, ostaje uvjet od ukupno 30 godina staža, ali je dovoljno da je osoba 15 godina provela na poslovima i dužnostima obuhvaćenima tim zakonom, bez uvjeta da se za svih tih 15 godina staž računao s povećanim trajanjem.

Procjenjuje se da bi ovom promjenom oko 50 korisnika ostvarilo dodatno pravo u 2027., dok bi taj broj rastao na 125 u 2028. te oko 200 u 2029. godini.

Vlada predlaže i da se mogućnost snižavanja dobne granice za starosnu mirovinu proširi na zaposlene kojima se 12 mjeseci rada računa kao 14 mjeseci mirovinskog staža.

Takva mogućnost sada postoji za staž s povećanim trajanjem u omjerima 12/15, 12/16 i 12/18, ali ne i 12/14. Promjena bi, procjenjuju iz Ministarstva, obuhvatila dodatnih 50 korisnika, 2028. njih 100, a 2029. godine njih 150.

Mjere će koštati 144 milijuna eura

Sve predložene izmjene povećat će rashode za 27 milijuna eura u 2027. godini, uz ukupno 34.100 korisnika. U 2028. godini trošak bi porastao na 34,2 milijuna eura, a broj korisnika na 34.565, dok je za 2029. godinu predviđen trošak od 38,8 milijuna eura i 35.033 korisnika.

Kumulativno povećanje rashoda do 2030. godine iznosit će 144,1 milijun eura.

Darko Nekić na pitanje novinara o povećanju braniteljskih mirovina rekao je da se radi o kompliciranom izračunu koji ovisi o pojedinačnim okolnostima."Netko je jednom godinom borbenog sektora dobit će 432 eura godišnje, onaj s tri godine 1018 eura, a s pet godna 2160 eura godišnje", rekao je Nekić. U izračun, kaže, ulazi i vrijeme u neborbenom sektoru, ali s manjim koeficijentom.

'Neće utjecati na inflaciju'

Medved je odbacio i da će ovo povećanje utjecati na inflaciju.

"Interesantno je kako o ovoj temi povećanja plaća i utjecaja na inflaciju nije bilo razgovora tijekom lipnja. Jako interesantno", rekao je.

Prosječna braniteljska mirovina

Braniteljske mirovine dijele se u dvije kategorije. Više od 72.000 korisnika dobiva mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Oko 68.000 njih prima mirovinu po općim, ali i posebnim propisima, piše Mirovina.hr.

Umirovljeni branitelji prema Zakonu o hrvatskim braniteljima dobivaju prosječnu mirovinu od 1.444 eura. Među njima najviše branitelja prima invalidsku mirovinu, konkretno 51.159, što čini 70 posto. Prosječni radni staž iznosi im 18 godina i deset mjeseci.

Umirovljeni branitelji koji primaju mirovinu iz rada prema općim propisima, ali određenu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, imaju znatno niža primanja. Njihova mirovina iznosi 668 eura, staž im je u prosjeku oko 12 godina dulji, a najviše ih je u starosnoj mirovini.