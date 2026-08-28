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Gotov za 15 minuta: Brancin na mediteranski sa začinom koji će vas oduševiti

Gotov za 15 minuta: Brancin na mediteranski sa začinom koji će vas oduševiti
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Foto: Shutterstock

Ovaj recept utjelovljuje srž mediteranske prehrane: svježe sastojke, zdrave masnoće i odvažne začine. Ključ izvanrednog okusa leži u aromatičnoj mješavini začina i preljevu

28.8.2026.
10:21
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Suzy Karadsheh, autorica i osnivačica iznimno popularne platforme The Mediterranean Dish, donosi recept za pripremu brancina na mediteranski način. Dodatna prednost je njegova jednostavnost. 

Recept: Brancin na mediteranski

Ovaj recept utjelovljuje srž mediteranske prehrane: svježe sastojke, zdrave masnoće i odvažne začine. Ključ izvanrednog okusa leži u aromatičnoj mješavini začina i preljevu.

Sastojci:

  • Fileti brancina
  • Ekstra djevičansko maslinovo ulje
  • Začini: korijander, kim, alepska paprika, sol, papar
  • Paprike (različitih boja, narezane)
  • Ljutika (sitno nasjeckana)
  • Kalamata masline
  • Svježi sok limuna

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Začinite ribu: Filete brancina dobro osušite papirnatim ručnikom. Obilno ih začinite s obje strane mješavinom korijandera, kima, alepske paprike, soli i papra. Upravo je alepska paprika, začin nazvan po sirijskom gradu Alepu, tajni sastojak koji jelu daje blagu ljutinu te kompleksnu voćnu i blago dimljenu notu.
  2. Ispecite brancina: U velikoj tavi zagrijte malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Pažljivo položite filete u tavu, s kožom prema dolje, i pecite nekoliko minuta dok koža ne postane hrskava i zlatna. Okrenite i pecite još minutu-dvije, dok riba ne bude pečena, a unutrašnjost sočna i mekana. Izvadite ribu iz tave i stavite sa strane.
  3. Pripremite preljev: U istu tavu dodajte još malo maslinovog ulja ako je potrebno. Dodajte narezane paprike i ljutiku te pirjajte dok ne omekšaju. Umiješajte kalamata masline i kratko sve zajedno zagrijte.
  4. Poslužite: Prebacite ribu na tanjure za posluživanje. Preko fileta rasporedite topli preljev od povrća i maslina te sve završite s nekoliko kapi svježeg soka limuna.

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BrancinReceptMediteranska Prehrana
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