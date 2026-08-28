Gotov za 15 minuta: Brancin na mediteranski sa začinom koji će vas oduševiti

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Ovaj recept utjelovljuje srž mediteranske prehrane: svježe sastojke, zdrave masnoće i odvažne začine. Ključ izvanrednog okusa leži u aromatičnoj mješavini začina i preljevu
Suzy Karadsheh, autorica i osnivačica iznimno popularne platforme The Mediterranean Dish, donosi recept za pripremu brancina na mediteranski način. Dodatna prednost je njegova jednostavnost.
Ovaj recept utjelovljuje srž mediteranske prehrane: svježe sastojke, zdrave masnoće i odvažne začine. Ključ izvanrednog okusa leži u aromatičnoj mješavini začina i preljevu.
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