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Na srpskoj TV poticao mržnju, hrvatska policija pokrenula istragu: Riječ je o Kapetanu Draganu?

Na srpskoj TV poticao mržnju, hrvatska policija pokrenula istragu: Riječ je o Kapetanu Draganu?
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija ga sumnjiči da je Republiku Hrvatsku javno izložio ruglu, preziru i grubom omalovažavanju.

28.8.2026.
11:21
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Šibensko-kninska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim državljaninom Srbije i Australije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje, javnog poticanja na nasilje i mržnju te povrede ugleda Republike Hrvatske.

Policija sumnja da je 71-godišnjak tijekom kolovoza 2026. godine, gostujući u televizijskoj emisiji u Srbiji, uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku PU šibensko-kninske, i to zbog njegova postupanja u okviru službene dužnosti.

Osim prijetnji policajcu, sumnjiče ga i da je koristeći medijski prostor javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, jednom pravosudnom dužnosniku i policijskom službeniku PU šibensko-kninske.

Policija ga također sumnjiči da je Republiku Hrvatsku javno izložio ruglu, preziru i grubom omalovažavanju. Budući da nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima, protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Sve upućuje na Kapetana Dragana?

Policija u priopćenju nije objavila ime osumnjičenika, sve upućuje da se radi o Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao Kapetan Dragan.

Tijekom kolovoza 2026. godine gostovao je na srpskoj televiziji Informer, gdje je komentirao slučaj Nikoline Bačkonje Filipović, koja je u srpnju privedena u Strmici kod Knina, a potom je u Šibeniku osuđena na 15 dana zatvora.

Vasiljković je tom prilikom govorio o njezinu privođenju i tvrdio da su je hrvatski policajci "maltretirali" i "ponižavali", kao i da joj nisu dopustili da se potpiše ćirilicom.

Tko je Dragan Vasiljković?

Tijekom Domovinskog rata bio je zapovjednik srpske paravojne postrojbe "Knindže", koja je djelovala na području Hrvatske. 

U Hrvatskoj je pravomoćno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina nad zarobljenim pripadnicima hrvatskih oružanih snaga i policije te civilima.

Nakon što je 2015. godine izručen Hrvatskoj iz Australije, Vasiljković je odslužio kaznu, a iz zatvora je pušten 2020. godine i potom protjeran iz Hrvatske. 

PolicijašibenikKapetan DraganDragan Vasiljković
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