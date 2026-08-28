Ne javlja se nakon odličnog spoja? Dragana Mićalović ima savjet koji bi mnoge mogao iznenaditi
Voditeljica 'Love Island Adrie' ima odgovor na ljubavne dileme koje muče mnoge
Poznata srpska glumica Dragana Mićalović (35) pokazala je i svoju savjetničku stranu. Uoči početka regionalne inačice popularnog dating showa 'Love Island Adria', odgovarala je na ljubavne dileme i ponudila neočekivan odgovor na situaciju u kojoj su se mnogi barem jednom našli.
„Ne jurimo nekoga tko vrlo dobro zna naš broj telefona”, poruka je koju je Dragana Mićalović podijelila u kratkom videu, odgovarajući na pitanje djevojke koja se našla u poznatoj ljubavnoj situaciji - spoj je prošao odlično, ali druga strana se nakon toga nije javila.
U ulozi ljubavne savjetnice „Drage Gage”, Dragana je dala jednostavan, ali direktan odgovor - ne treba trošiti vrijeme na nekoga tko ne pokazuje interes i trud. Njezin pristup ljubavnim dilemama donosi dozu iskrenosti i humora, baš poput situacija koje će gledatelji uskoro pratiti u novom showu.
Dragana Mićalović u novoj ulozi
Dragana Mićalović publici je poznata po svojim glumačkim ulogama, a u novom projektu gledatelji će je upoznati i u ulozi voditeljice. Sama je ranije istaknula kako se veseli novom izazovu i izlasku iz svoje zone komfora.
U novoj ulozi neće se baviti samo najavama, već će pratiti događanja u vili i reagirati na situacije koje će nastajati među natjecateljima.
Ljubavne priče stižu na Tenerife
'Love Island Adria' 13. rujna stiže na Voyo kao regionalna verzija svjetski poznatog dating showa. U luksuznoj vili na Tenerifima svoje će prilike za ljubav tražiti samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Osim pronalaska partnera, natjecatelji će se morati boriti i za ostanak u showu, a gledatelji će putem aplikacije imati priliku utjecati na njihove sudbine. Glavna nagrada iznosi 50.000 eura, a nova sezona donosi brojne ljubavne zaplete, nova poznanstva i neočekivane odnose.
Love Island Adria na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna