Ne javlja se nakon odličnog spoja? Dragana Mićalović ima savjet koji bi mnoge mogao iznenaditi

Poznata srpska glumica Dragana Mićalović (35) pokazala je i svoju savjetničku stranu. Uoči početka regionalne inačice popularnog dating showa 'Love Island Adria', odgovarala je na ljubavne dileme i ponudila neočekivan odgovor na situaciju u kojoj su se mnogi barem jednom našli.

„Ne jurimo nekoga tko vrlo dobro zna naš broj telefona”, poruka je koju je Dragana Mićalović podijelila u kratkom videu, odgovarajući na pitanje djevojke koja se našla u poznatoj ljubavnoj situaciji - spoj je prošao odlično, ali druga strana se nakon toga nije javila.

U ulozi ljubavne savjetnice „Drage Gage”, Dragana je dala jednostavan, ali direktan odgovor - ne treba trošiti vrijeme na nekoga tko ne pokazuje interes i trud. Njezin pristup ljubavnim dilemama donosi dozu iskrenosti i humora, baš poput situacija koje će gledatelji uskoro pratiti u novom showu.

Dragana Mićalović u novoj ulozi

Dragana Mićalović publici je poznata po svojim glumačkim ulogama, a u novom projektu gledatelji će je upoznati i u ulozi voditeljice. Sama je ranije istaknula kako se veseli novom izazovu i izlasku iz svoje zone komfora.

U novoj ulozi neće se baviti samo najavama, već će pratiti događanja u vili i reagirati na situacije koje će nastajati među natjecateljima.

Ljubavne priče stižu na Tenerife

'Love Island Adria' 13. rujna stiže na Voyo kao regionalna verzija svjetski poznatog dating showa. U luksuznoj vili na Tenerifima svoje će prilike za ljubav tražiti samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Osim pronalaska partnera, natjecatelji će se morati boriti i za ostanak u showu, a gledatelji će putem aplikacije imati priliku utjecati na njihove sudbine. Glavna nagrada iznosi 50.000 eura, a nova sezona donosi brojne ljubavne zaplete, nova poznanstva i neočekivane odnose.

Love Island Adria na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna