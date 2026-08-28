Marijo Tot u TOTalnoj analizi najavio 5. kolo SHNL-a i iznenadio prognozom za Dinamo i Hajduk

U drugoj epizodi podcasta portala Net.hr, "TOTalna analiza", poznati nogometni trener, bivši strateg Rijeke, Dinama, Istre i Lokomotive Marijo Tot, daje svoje viđenje nadolazećeg, petog kola SuperSport HNL-a. Nakon iscrpnih analiza europskih nastupa i prethodnog kola domaćeg prvenstva, Tot bez oklijevanja prognozira ishode svih pet utakmica, a njegove predikcije za dva najveća hrvatska kluba mogle bi iznenaditi mnoge.

Prema njegovom mišljenju, momčadi koje igraju u Europi imat će najteži posao, što bi moglo dovesti do neočekivanih rezultata.

Istra 1961 - Dinamo: 'Bit će izuzetno teška utakmica'

Dinamo nakon europskog ispita putuje u Pulu, a Tot smatra da ih ondje čeka vrlo težak posao protiv motiviranog domaćina. Njegova prognoza je remi.

"Teška utakmica za Dinamo jer dolazi nakon pražnjenja u Europi. Istra će biti napaljena, igraju dobro kući, bit će izuzetno teška. Utakmica će završiti X."

Varaždin - Rudeš: Domaćin je jasan favorit

Nakon poraza od Dinama, Varaždin na svom terenu dočekuje Rudeš, a Tot im daje jasnu prednost i prognozira pobjedu domaćina.

"Mislim da je Varaždin u Varaždinu pokazao da može biti dominantan i da igraju jako dobro. U ovom trenutku izgledaju kao dobra ekipa i stavio bih jedinicu."

Osijek - Slaven Belupo: 'Osijek za sada izgleda sjajno'

Unatoč visokom porazu od Hajduka u prošlom kolu, Tot vjeruje u snagu Osijeka u dvoboju protiv farmaceuta te je uvjeren u njihovu pobjedu.

"Osijek za sada izgleda sjajno. Stavio bih jedinicu jer mislim da su i u ovoj utakmici koju su deklasirali zaslužili više od velikog poraza."

Hajduk - Lokomotiva: Tradicija i Europa kao prepreka

Slično kao i Dinamu, Tot predviđa probleme i za Hajduk, koji na Poljudu dočekuje tradicionalno neugodnog protivnika. I ovdje očekuje podjelu bodova.

"Teška utakmica za Hajduk, također nakon europskog putovanja u Poljsku i emotivnog pražnjenja, umora igrača. Lokomotiva uvijek dobro i tradicionalno dobro igra na Poljudu. I ovdje bih također stavio X."

Gorica - Rijeka: 'Zadnji vlak Gorice'

Za Goricu je ovo iznimno važna utakmica, no i Rijeka ima svoje europske brige. Tot smatra da je ovo ključan trenutak za domaćina, no predviđa remi.

"Zadnji vlak Gorice da učini nešto. Mislim da im je težak raspored sada, dolazi... Ne bih bio u koži trenera Marija Carevića. Mislim, morat će početi osvajati bodove, inače neće biti dobro za Goricu ove sezone. Stavio bih ovdje X, mada će za Rijeku također biti problem jer igraju europsku utakmicu u četvrtak."

Sudeći prema Totovim prognozama, pred nama je uzbudljivo kolo u kojem bi europski umor mogao značajno utjecati na ishode utakmica vodećih momčadi. Ostaje za vidjeti hoće li se njegova stručna predviđanja i ostvariti na travnjacima diljem Hrvatske.

Cijelu drugu epizodu TOTalne analize Marija Tota pogledajte u priloženom videu.