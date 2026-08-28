Svi pričaju o ovoj seriji, ali ne znaju da nije ono što se na prvu čini

Serija istražuje što se događa kada se prijateljstvo, privlačnost i izdaja isprepletu među susjedima, a životi dvaju parova zauvijek promijene. No, iza popularne radnje krije se nekoliko zanimljivih činjenica koje većina publike ne zna, a koje seriji daju potpuno novu dimenziju.

Podrijetlo koje iznenađuje: Nije knjiga, već nizozemska serija

Mnogi gledatelji automatski pretpostavljaju da je serija adaptacija istoimenog bestselera autorice Shari Lapene. Iako dijele naslov, istina je potpuno drugačija. Kreator David Allison je pojasnio da serija zapravo nije povezana s popularnim romanom, već je labavo utemeljena na nizozemskoj seriji pod nazivom New Neighbours (Nieuwe Buren). Allisonova glavna inspiracija bila je fascinacija životom u predgrađu i njegovim nepisanim moralnim pravilima. 'Oduvijek sam želio pisati o tome jer mislim da postoje čudna, nepisana pravila o moralu i onome što je dopušteno u jednoj ulici', izjavio je. Njegov je cilj bio istražiti te granice, kao i teme monogamije i ne-monogamije, ali bez osuđivanja likova i njihovih kompleksnih izbora. Upravo ta ideja o 'zavjesama koje se miču' i promatranju susjeda pokretačka je snaga napetosti koja prožima svaku epizodu.

Foto: voyo

Svaka sezona donosi novu priču u istoj ulici

Iako se radnja odvija u istom idiličnom naselju, 'Par iz susjedstva' zamišljena je kao antologijska serija. To znači da svaka sezona u fokus stavlja nove likove i njihove zamršene odnose. Dok je prva sezona pratila učiteljicu Evie (Eleanor Tomlinson) i novinara Petea (Alfred Enoch) te njihov odnos sa susjedima Beckom (Jessica De Gouw) i Dannyjem (Sam Heughan), druga sezona okreće se potpuno novom paru. U centru zbivanja su uspješna kardiokirurginja Charlotte (Annabel Scholey) i njezin suprug, anesteziolog Jacob (Sam Palladio). Njihov naizgled savršen život počinje se raspadati dolaskom zagonetne medicinske sestre Mije (Aggy K. Adams). Ipak, postoji jedna poveznica između sezona: jezivi susjed Alan (Hugh Dennis), koji se pojavljuje u obje sezone i služi kao mračni podsjetnik da u toj ulici nitko nije posve nevin.

Leeds koji to nije: Iluzija savršenog predgrađa

Iako je radnja serije smještena u Leeds, rodni grad scenarista Davida Allisona, lokacije snimanja otkrivaju vještu televizijsku iluziju. Većina scena snimljena je u Belgiji i Nizozemskoj, što je seriji dalo specifičnu, pomalo nestvarnu atmosferu koja podsjeća na američka predgrađa iz serija poput 'Očajnih kućanica'. Glumac Hugh Dennis, koji tumači Alana, izjavio je kako je 'snimanje u Belgiji i pretvaranje da smo u Leedsu bilo čudno, jer Belgija ne sliči previše na Leeds'. Ulica u kojoj žive likovi zapravo se nalazi u Nizozemskoj, a snimanje nije uvijek teklo glatko. Scenarist je otkrio zanimljiv detalj sa snimanja druge sezone, koja se odvija u jesen. Budući da su snimali prekasno, sve lišće je već otpalo s drveća. Zbog toga je umjetnički odjel proveo četiri dana ručno vješajući tisuće umjetnih listova na grane kako bi stvorili savršenu jesensku scenografiju. Glumica Aggy K. Adams dodala je kako ih je iznenadio i snijeg u Nizozemskoj, koji je produkcija morala uklanjati u postprodukciji.

Seriju 'Par iz susjedstva' gledaj na platformi Voyo.