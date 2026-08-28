Poginuli dječak, djevojčica i njihova baka: Policija otkrila potresan detalj

Tri su osobe poginule u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak na primorskoj autocesti između Unca i Ravbarkomande u Sloveniji pri čemu je poginulo dvoje djece i njihova baka.

Kako je objavio portal 24ur.com

Ozlijeđena je i 33-godišnja majka djece, dok 39-godišnji otac, koji je vozio, nije ozlijeđen. Prema prvim informacijama, vozač je prvo prešao preko zaštitne ograde, a zatim se silovito zabio u prikolicu, koja je zbog kvara bila parkirana na parkirnom mjestu. Djeca nisu bila vezana sigurnosnim pojasevima.

Policijska uprava Kopar iznijela je više detalja o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 16.28 sati.

Prema prvim policijskim nalazima, 64-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zaustavio je svoj kamion na parkirnom mjestu zbog kvara. Do nesreće je došlo kada je vozač Audija A4 talijanskih registarskih oznaka prvo desnom stranom vozila proklizao uz zaštitnu ogradu, a zatim se silovito zabio u stražnju lijevu stranu prikolice.

Na mjesto događaja odmah je upućeno nekoliko policijskih patrola, kola hitne pomoći i vatrogasaca.

"U automobilu je bilo pet osoba, svi državljani Sjeverne Makedonije s prebivalištem u Italiji", objavila je policijska uprava Koper.

Djeca nisu bila vezana pojasevima.

Poginuli iz Ravenne

Liječnik je na mjestu događaja potvrdio smrt triju osoba, 74-godišnje žene, četverogodišnje djevojčice i 11-godišnjeg dječaka. Radilo se o obitelji iz Ravenne, a preminuli su vozačeva majka te njezin unuk i unuka, objasnio je koparski policijski inspektor Peter Leban.

U nesreći su sudjelovale još dvije osobe. 33-godišnja žena, majka djece, helikopterom je prevezena u bolnicu. 39-godišnji vozač, otac djece, također je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, ali u nesreći nije ozlijeđen.

Vozač kamiona bio je u kabini u trenutku sudara i nije ozlijeđen.

Policija još uvijek istražuje točan tijek prometne nesreće. "Nakon završetka istrage, protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz nehaja", priopćila je Policijska uprava Koper.

Vozač automobila koji je uzrokovao nesreću testiran je alkotestom i brzim testom na droge, a rezultati su bili negativni, objasnio je Leban. Policija još uvijek istražuje što se dogodilo s vozačem i je li možda zaspao tijekom vožnje.

Ogled mjesta događaja obavili su policijski službenici, a prisutni su bili i državni odvjetnik i istražni sudac.

Leban: Čim je bilo moguće, stigli smo okrećući vozila u konvoju

Zbog spašavanja i uklanjanja posljedica prometne nesreće, autocesta prema Kopru bila je zatvorena do 23:56 sati.

Kako je Leban objasnio, policija je u suradnji s Darsom odmah počela okretati i spašavati vozila u koloni. "Vozači zaglavljeni u prometnoj gužvi spašeni su s autoceste u roku od dva sata", rekao je.

Kritizirao je i vozače koji su otežavali rad intervencijskih ekipa, jer nisu svi postavili traku za spašavanje. Istaknuo je i ponašanje nekih sudionika u prometu koji su napustili svoja vozila tijekom prometnih gužvi, što je zabranjeno. „Protiv takvih osoba predviđena je kazna od 150 eura, ali bez obzira na propisanu kaznu, ovo je vrlo nepromišljen, opasan čin koji je opasan za njih same i druge sudionike u prometu“, upozorio je Leban.