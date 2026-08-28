Lička hrana u saborskom restoranu? Ministar Vlajčić nam odgovorio: 'Pohvalno, ali...'

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas očekuju zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi ilegalni zakopani otpad u Gospiću.

Dok se čeka da krene sanacija u Gospiću je jučer održan sastanak ličkih poljoprivrednika s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Tamo mu je predloženo da se u saborsku kuhinju uvede hrana iz Like dok se ne završi sanacija otpada.

Ante Franić, poljoprivrednik te član građanske inicijative "Grupa građana za spas Like" kaže kako njegovu ideju ministar podržao te obećao što hitnije stupiti u kontakt s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

'Dobra ideja, ali...'

Evo što je danas ministar Vlajčić rekao na tu temu za RTL Danas.

"Lička hrana treba ići svugdje. Lička hrana naših vrijednih poljoprivrednika zdrava je i sigurna za upotrebu dok se ne dokaže suprotno. Suprotno se nije dokazalo i treba ići svugdje.

Oni su izrazili jednu zanimljivu i pohvalnu ideju da lička hrana bude u saborskom restoranu. Važno je naglasiti da postoje pravila nabave kojih se moramo pridržavati. Ideja će se prenijeti nadležnima pa ćemo vidjeti hoće li se odlučiti za to", komentirao je Vlajčić.