Otpad, Mikulić i veza koja trese politiku: U Varaždinu pale teške riječi na račun Plenkovića

Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković ustvrdio je u četvrtak da je Andrija Mikulić još 2021. mogao zaustaviti odlaganje ilegalnog otpada u Varaždinu, prozvavši premijera Andreja Plenkovića za političku odgovornost jer ga je, kako tvrdi, osobno izabrao.

"Danas je 560 dana otkako država formalno zna za problem odlaganja opasnog otpada u Gospiću, a za problem odlaganja potencijalno opasnog otpada u Varaždinu država zna i puno duže”, ustvrdio je Marković na konferenciji za novinare u sjedištu stranke.

Marković je odbacio tvrdnje političkih protivnika da je SDP izdao dozvole za gospodarenje otpadom te da je Grad Varaždin sve znao i da je odgovoran za problem, za "problem koji je nastao pod palicom njihovih stranačkih prijatelja, političkih aparatčika koji su uživali najveće povjerenje samog predsjednika HDZ-a i Vlade".

Ključna je bila 2019.

Ističe kako dokumenti pokazuju da je prvu dozvolu tvrtki Tipos Resurs 2015. izdala Varaždinska županija, kada je župan bio Predrag Štromar (HNS). "Dokumenti u potpunosti razotkrivaju upravo one koji nas optužuju - od ministrice Marije Vučković preko Županije koju vodi HDZ-ov župan Anđelko Stričak do saborskog zastupnika HDZ-a Gorana Kaniškog i ostalih HDZ-ovih trbuhozboraca", kazao je Marković.

Ključnom je ocijenio 2019. godinu kada je lokalni inspektor zaštite okoliša zapisnikom iz listopada 2018. utvrdio ozbiljne nepravilnosti u radu Tipos Resursa na lokaciji u Varaždinu pa je nadležno županijsko tijelo u siječnju 2019. godine ukinulo dozvolu Tipos Resursu.

Samo dan kasnije, kaže, ta tvrtka predaje zahtjev za novu dozvolu i za mjesec dana dobiva novu dozvolu, s dvostruko povećanim kapacitetom otpada, s pet na deset tisuća tona otpada koji mogu biti u Varaždinu.

Andrija je bio osobni Plenkovićev izbor

Podsjetio je da je 2019. godine na čelo Državnog inspektorata došao Andrija Mikulić, kojega je nazvao osobnim izborom premijera Plenkovića.

"Andrija je bio osobni izbor Andreja. Plenković je nametnuo Mikulića za glavnog državnog inspektora i njegova je apsolutna politička odgovornost. I nakon pada Andrije, ostavku bi zbog njegove izravne osobne političke odgovornosti morao dati Andrej Plenković”, poručio je.

Marković je kazao da je kao načelnik Stožera civilne zaštite 2021. upozorio MUP i Državni inspektorat na velike količine otpada na lokaciji Mundus. Prema njegovim riječima, Inspektorat je od 2019. do 2021. proveo 12 inspekcijskih nadzora, donio pet rješenja, izrekao novčane kazne i podnio optužne prijedloge.

Napomenuo je da je nakon toga od Varaždinske županije zatražio reviziju dozvole za gospodarenje otpadom Tipos Resursa, no, tvrdi, županijsko tijelo na čelu s HDZ-ovim županom Anđelkom Stričakom zahtjev je odbilo.

Mikulić imao dovoljno informacija

"Ako postoji politička odgovornost za ono što županijska administracija radi u mandatu Štromara ili Čačića, onda politička odgovornost ne može čudesno nestati 2021. kada županiju preuzima HDZ”, istaknuo je.

Zapitao je i zašto se nakon svih nepravilnosti utvrđenih 2019., 2020. i 2021. nije ponovno pokrenulo pitanje ukidanja dozvole, kada je Državnim inspektoratom rukovodio Mikulić.

Marković je zaključio da je Mikulić kao glavni državni inspektor još 2021. imao dovoljno informacija za nalog o ponovnom ukidanju, kako je rekao, "suspektne dozvole“ županijskog ureda Varaždinske županije, te ocijenio da bi možda tada bili spriječeni problemi s otpadom u Varaždinu i na drugim lokacijama u Hrvatskoj.

Marković je pritom spomenuo i javno objavljene informacije o poznanstvu Mikulića i Josipa Šinceka, jednog od aktera slučaja nezakonitog odlaganja otpada, navodeći da su se privatno susretali u Varaždinu te da su Novu godinu 2023. dočekali zajedno.

Govoreći o aktualnom stanju, Marković je rekao da je gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem riješila 20 godina star problem oko 100 tisuća tona varaždinskih bala, ali da u gradu još postoji nekoliko tisuća tona sumnjivog otpada.

Od glavnog državnog odvjetnika zatražio je da odmah objavi nalaz Geotehničkog fakulteta o otpadu u Varaždinu, za koji tvrdi da je završen.