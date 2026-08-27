Ministar oštro reagirao: 'Podmećeš požare, a primaš poticaje? Nema više!'

Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i izmjenu zakona kako bi se onemogućila isplata poticaja osobama koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju.

U objavi na Facebooku, Vlajčić je u četvrtak oštro poručio: "Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje? Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za 'Oluju'? Tebi nema poticaja".

Ministar je istaknuo da je ovo za njega pitanje zdravog razuma pa poručio da Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđanju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu.

"Jasno mi je da treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s našim Ustavom i europskim pravilima. Ali ne mogu mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojemu sam na čelu isplaćuju veliki novac pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana.

Zato sam inicirao sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave kako bismo pronašli sveobuhvatno rješenje", otkrio je Vlajčić.

Borba sa 'sigurnosnim prijetnjama'

Detalje će, kaže, otkriti kada za to dođe vrijeme. No najavio je da će izmjenama zakona osigurati da oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak Hrvatske, vrijeđaju ugled domovine ili ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu počinjenjem kaznenih djela, budu izuzeti od isplate poticaja i subvencija.

"Hrvatski narod iskazao se u poštivanju ljudskih i građanskih prava svih koji žele s nama živjeti u miru. Republika Hrvatska pokazala je svih ovih godina da je uređena država koja nikome ne broji krvna zrnca, ne zagledava u obiteljsko stablo i ne diskriminira po nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi.

No očito je da još uvijek postoje oni koji samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku ne žele prihvatiti i predstavljaju sigurnosnu prijetnju", smatra ministar.

Poručuje kako takvima država ne treba davati poticaje nego nad njima treba provesti pojačajni obavještajni i policijski nadzor prije nego što učine veliku štetu i ugroze druge.

"Ljudi koji su herojski branili ovu državu više ne smiju gledati kako ona nagrađuje one koji slave agresiju", zaključio je Vlajčić u objavi.

Njegova objava dolazi nedugo nakon što je javnost saznala da je jednom od četvero osumnjičenih za podmetanje deset požara na zadarskom području od 2017. do danas isplaćeno oko 220 tisuća eura poljoprivrednih poticaja iz nacionalnih i europskih sredstava, i to za razne mjere - od osnovnih plaćanja, poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš preko potpora za područja s prirodnim ograničenjima i potpora za mlade poljoprivrednike. Osim toga, mediji su prenijeli da mu je obiteljska kuća nakon rata obnovljena u sklopu državne obnove.

Policija za izazivanje požara tereti troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jednu državljanku Poljske. Sumnja da su 14. i 15. kolovoza namjerno izazvali deset požara području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.