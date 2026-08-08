Vlajčić o ilegalnoj pršutani kod Drniša: 'Tisuću pršuta, pa to je očito uhodana neka proizvodnja'

Slučaj ilegalne pršutane kod Drniša, u kojoj je pronađeno gotovo 1000 pršuta i ukupno oko 9800 kilograma mesnih proizvoda bez odgovarajuće dokumentacije o podrijetlu i sljedivosti, otvorio je puno šira pitanja o kontroli proizvodnje i prometa mesa, mogućem krijumčarenju, ali i riziku od širenja afričke svinjske kuge.

O svemu smo za RTL Danas razgovarali s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem.

Kako je moguće da je objekt u Drnišu uopće radio?

Radi se o potpuno neregistriranom objektu. Sigurno se ne radi o nekakvoj kućnoj proizvodnji mesa nepoznatog podrijetla.

Imali smo i neki dan slučaj u Dalmaciji, gdje je sve to bilo namijenjeno za prodaju ugostiteljskim objektima. Prije toga jednu radnju na drugom kraju Hrvatske, gdje je planirano bilo istovariti nepoznatog podrijetla veliki broj svinja.

Naši svinjogojci i naši kupci zaslužuju bolje. To je minimalna poruka koju treba poslati.

Svinjogojci imaju priliku plasirati svoje proizvode na tržište, a naši kupci moraju znati odakle proizvod dolazi i kakve je kvalitete. Prije svega DIRH će utvrditi odakle je meso, gdje je zaklano i gdje je bilo namijenjeno za prodaju.

Postoji li mogućnost da je dio tih proizvoda već završio na tržištu?

I sami ste izvještavali u prethodnim danima kako su na carinama zaplijenjene tone i tone mesa, prije svega uvoza iz Rumunjske i Srbije, gdje je kuga jednostavno pobijedila sustav.

Situacija opravdava postavljanje pitanja. DIRH će utvrditi sve okolnosti i činjenice, ali se nadamo da je toga što manje i da se ovakvi postupci neće događati.

Mene veseli da je na temelju anonimne prijave ovaj slučaj otkriven. Znači da se svijest kod našeg naroda budi i to je ono što je bitno. Nema te policije ili DIRH-a koji mogu biti svuda po ulicama i imati dovoljno očiju za ovakve situacije.

MUP je pozvao, DIRH je pozvao sve koji imaju saznanja da prijave ovakve slučajeve. Jednostavno, na taj način svi zajedno možemo doprinijeti jačanju hrvatskog svinjogojstva, prije svega i domaće proizvodnje svih naših proizvoda.

Hoćete li od inspekcije tražiti izvješće o tome koliko je ta pršutana dugo radila i kako je moguće da nije ranije otkrivena?

Pa očito je da nije ovo nešto što je nastalo jučer ili od ove sezone. Tisuću pršuta – to je očito uhodana neka proizvodnja. Očekujemo detaljnu istragu.

S druge strane, Srbija, Rumunjska gube bitku s kugom, a mi uporno pozivamo na pridržavanje biosigurnosti.

Ako taj lanac krijumčara zaustavimo, mi ćemo jednostavno lakše dobiti bitku s afričkom svinjskom kugom.

Pozivamo sve naše proizvođače na pridržavanje biosigurnosnih pravila. Biosigurnost nije nešto što treba uzeti kao birokraciju. Biosigurnost treba doživjeti kao ulaznicu na tržište svim našim svinjogojcima.

Komuniciramo u jeku ovog vala afričke svinjske kuge, i s klaoničarima kao srednjem dijelu lanca i s trgovačkim lancima. Svi su jako zainteresirani za plasman hrvatskog svinjskog mesa na police u hrvatskim trgovačkim centrima.

Ići ćemo u jednu snažnu kampanju i ja ih ovim putem sve pozdravljam i zahvaljujem na angažmanu. Vjerujem da ćemo tako doprinijeti da provjereno kvalitetno meso hrvatskih svinjogojaca, koje je najmanje putovalo, a samim time ima i najbolju svježinu, bude dostupnije.

Samo to je dokaz da je definitivno bolje od bilo kakvog uvoznog, a pogotovo onoga za koji ne znamo odakle je došao i koji tako ruši naše proizvođače, a samim time i kupce.

Očekujem definitivno podnošenje izvješća. To je uhodana već procedura između nas unutar Stožera. Daljnje mjere ćemo poduzimati.

Mi imamo dobre podatke – od 4. kolovoza nismo imali novih slučajeva afričke svinjske kuge. Mjere koje poduzimamo su očito urodile plodom, prije svega kod ozbiljnosti naših svinjogojaca.

Ohrabrujuće je što smo na trećini eutanaziranih svinja u odnosu na prošlu godinu, a prošle godine smo imali upola manje eutanaziranih svinja u odnosu na 2023.

Sustav je u potpunosti posvećen očuvanju svinjogojske proizvodnje i očuvanju domaće proizvodnje, a mi ćemo s veterinarima i sa strukom djelovati na terenu odgovorno.

Vidjeli ste da smo se potpuno posvetili ovoj situaciji i borbi protiv afričke svinjske kuge, očuvanju svinjskog fonda i povećanju domaće proizvodnje.

Ispred nas je šest, sedam mjeseci, rekao bih, intenzivnih otvaranja natječaja. Ovim putem sve pozivam i na pridržavanje pravila o biosigurnosti i vođenju urednog gospodarstva, kao i na pripremu projekata i razvijanje proizvodnje.