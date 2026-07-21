Svinjska kuga se širi: Hrvatska se približava zabrinjavajućoj brojci

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u utorak je izvijestilo da je do 15 sati zaprimilo pet novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi (ASK) u objektima u kojima se drže svinje te da ih je tako od početka godine potvrđeno ukupno 99.

Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to jedan slučaj u naselju Bokšić Lug na području Općine Đurđenovac te četiri slučaja u naselju Breštanovci u Općini Crnac, naselju Kutovi u Općini Zdenci te naselju Dolci u Općini Orahovica, naveli su u priopćenju.

Tako je od početka godine, zaključno s 21. srpnja u 15 sati, ukupno potvrđeno 99 izbijanja ASK-a u objektima u kojima se drže svinje. Prema dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno 3.758 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Od ukupno 99 potvrđena izbijanja, 50 je zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji, a bolest je potvrđena i na 49 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji.

Potvrđeno i 184 slučaja ASK u divljih svinja

Iz Ministarstva navode kako je istodobno do sada potvrđeno ukupno 184 slučaja ASK-a u divljih svinja, od čega 181 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, dva slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedan slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji.

U međuvremenu, danas je na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića i predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza dogovoren pojačan odstrel divljih svinja. U Hrvatskoj je, prema Vlajčićevim riječima, 70 tisuća lovaca, a barem polovina se može angažirati bude li trebalo. Podsjetio je kako je naknada lovcima povećana s 80 eura na 100 po divljoj svinji.

Bude li potrebe, dodao je, uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima i opremom koja će pokazati gdje je potreban pojačan odstrel. Istaknuo je kako je riječ o nacionalnom pitanju, jer je ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, a time i gospodarstvo.

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama, navodi se još u priopćenju.

"Pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge", poručili su iz Ministarstva.