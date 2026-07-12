Prave šampionke! Ove koke rade punom parom: U jednom mjesecu snijele više od 400.000 jaja

Kad ne mogu sami, mogu zajedno. Upravo se tom idejom vodi Agroklaster Vukovarsko-srijemske županije, čije koke na vlastitoj farmi i farmama dvadesetak kooperanata mjesečno snesu više od 400 tisuća jaja.

Svako jaje prije pakiranja čak tri puta prolazi kroz ruke djelatnica - pri prikupljanju, stavljanju u kalibrator te završnom slaganju u kutije.

U Agroklasteru su posebno zadovoljni nesivošću svojih koka, koja je viša i od očekivanih rezultata za pasminu koju uzgajaju.

"Lohmann Brown jamči 95 posto nesivosti, a kod nas ona iznosi 97,5 posto. To znači da na 100 koka dnevno dobijemo 97 i pol jaja", rekao je Denis Šarac, voditelj Sektora za proizvodnju jaja Agroklastera.

Direktor Agroklastera Zdenko Podolar istaknuo je da su prvi put premašili brojku koju su dugo priželjkivali.

"Uspjeli smo prijeći za nas magičnu brojku od 400 tisuća komada jaja u jednom mjesecu", rekao je.

Koke nakon nesenja izlaze na otvoreno

Visoku proizvodnju u Agroklasteru smatraju potvrdom da su uvjeti uzgoja dobri. Koke većinu jaja snesu do 11 sati, nakon čega im se otvaraju izlazi prema slobodnom prostoru.

Ondje provode ostatak dana, a navečer se vraćaju u zatvoreni dio farme. Svjetla se gase oko 20 sati, kada koke odlaze na sšavanje.

Na farmama se dnevno proizvede i do 15 tisuća jaja. Agroklaster je osnovan kako bi mali proizvođači hrane zajednički lakše nastupali na tržištu, posebno u segmentu jaja iz slobodnog uzgoja, za kojima potražnja raste.

Podolar navodi da se u Hrvatskoj godišnje potroši oko 800 milijuna jaja, ali da na slobodni uzgoj otpada tek manji dio.

"U nekim europskim zemljama udio jaja iz slobodnog uzgoja doseže i 20 posto, pa na našem tržištu još postoji velik potencijal", rekao je.

Planiraju i nove slavonske proizvode

Agroklaster priču ne planira zaustaviti samo na jajima. U pripremi su i drugi proizvodi s dodanom vrijednošću, među kojima su ukiseljene šparoge.

"Osmislili smo proizvod za koji, prema dosadašnjem ispitivanju tržišta, vjerujemo da će biti vrlo zanimljiv kupcima", kazao je Podolar.

Svi proizvodi bit će slavonskog podrijetla, a na tržištu će se predstavljati sloganom "Domaće je naše". U Agroklasteru vjeruju da bi i novi proizvodi mogli ponoviti uspjeh njihovih jaja.