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ODREDILA UEFA /

Poznati suci za utakmicu Dinama protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa

Poznati suci za utakmicu Dinama protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo je plasman u treće pretkolo osigurao nakon dramatične pobjede protiv švicarskog Thuna

1.8.2026.
23:50
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog prvaka Kauno Žalgirisa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić. 

Plavi tako nastavljaju svoj europski put, a UEFA je odredila i sudačku delegaciju za taj susret. Sudit će belgijski sudac Erik Lambrechts. Pomoćnici će mu biti njegovi sunarodnjaci Jo De Weirdt i Kevin Monteny, dok je za četvrtog suca određen Lothar D'Hondt. Za VAR je zadužen Nizozemac Clay Ruperti, a pomagat će mu Belgijac Bert Put. 

Podsjetimo, Dinamo je plasman u treće pretkolo osigurao nakon dramatične pobjede protiv švicarskog Thuna, dok je Kauno Žalgiris u prethodnoj rundi izbacio KÍ Klaksvik. Prva utakmica igra se u Zagrebu, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Litvi. 

DinamoMaksimirSuciLiga Prvaka
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