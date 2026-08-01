Poznati suci za utakmicu Dinama protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru igra utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog prvaka Kauno Žalgirisa, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Plavi tako nastavljaju svoj europski put, a UEFA je odredila i sudačku delegaciju za taj susret. Sudit će belgijski sudac Erik Lambrechts. Pomoćnici će mu biti njegovi sunarodnjaci Jo De Weirdt i Kevin Monteny, dok je za četvrtog suca određen Lothar D'Hondt. Za VAR je zadužen Nizozemac Clay Ruperti, a pomagat će mu Belgijac Bert Put.

Podsjetimo, Dinamo je plasman u treće pretkolo osigurao nakon dramatične pobjede protiv švicarskog Thuna, dok je Kauno Žalgiris u prethodnoj rundi izbacio KÍ Klaksvik. Prva utakmica igra se u Zagrebu, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Litvi.