Trefoil umjesto kvačice: Nemoguće ih je voljeti isto! Sjećate li se kad smo zadnji put bili bez Nikea?

Hrvatska nogometna reprezentacija od danas i službeno više nije pod Nikeom. Više od četvrt stoljeća Vatreni su na dresu nosili poznatu 'kvačicu' brenda nazvanom po grčkoj božici pobjede.

Točnije, brend nije odmah nazvan po njoj. Kada su osnivači Phil Knight i Bill Bowerman morali promijeniti ime dotadašnje tvrtke Blue Ribbon Sports 1971. godine, prijedlog je predložio zaposlenik Jeff Johnson koji ju je navodno sanjao noć prije. Knight je htio nazvati tvrtku Dimension 6, ali je ipak prihvaćen naziv Nike. Ime Nike se na tenisicama i u javnosti počelo koristiti znatno ranije, točnije od 18. lipnja 1971. godine, no pravna promjena naziva same kompanije (iz Blue Ribbon Sports) dovršena je tek sedam godina kasnije. Tvrtka je službeno preimenovana u Nike, Inc. 30. svibnja 1978. godine, no sve skupa je ipak manje bitno za priču hrvatske reprezentacije koja nakon više od 26 godina odlazi s poznatog 'Just Do It' slogana.

Nike je posljednje vrijeme 'unakazio' jedan od najljepših i najprepoznatljivijih dresova na svijetu. Nakon onih šokantnih i nikad većih kvadrata, Hrvatska je u proteklih svega osam utakmica (četiri prijateljske i četiri na SP-u) nosila nikad manje kvadratiće, a sada su konačno prešli na legendarni Adidas koji bi od 6. kolovoza trebao biti i globalno dostupan.

"Konačno!", prozborili su mnogi, iako se zapravo mnogi od današnjih mlađih ljubitelja hrvatske reprezentacije niti ne sjećaju hrvatskog dresa bez kvačice. Mnogi se nisu ni rodili kad je Hrvatska igrala bez Nikea na dresu.

Foto: PASCAL GEORGE/AFP/Profimedia

Znate li kada je Hrvatska igrala zadnju službenu natjecateljsku utakmicu prije Nikea? Bilo je to 9. listopada 1999. u kvalifikacijama za Euro 2000 na svima poznatoj utakmici protiv tadašnje Jugoslavije na Maksimiru. Ta subota bila je jedan od najnapetijih i najemotivnijih dana u modernoj povijesti Hrvatske. Cijela nacija bila je u apsolutnom izvanrednom stanju zbog utakmice na Maksimiru, no taj je dan donio i niz specifičnih zanimljivosti iz sporta i društvenog života koje savršeno ocrtavaju duh tog vremena.

Hrvatska je u tom trenutku bila aktualni osvajač bronce sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, a remi 2:2 značio je da se Vatreni prvi (i jedini) put u povijesti nisu plasirali na Europsko prvenstvo. Oko 38.000 ljudi napustilo je Maksimir u potpunoj tišini. Zbog ozljede i žutih kartona, Hrvatska je igrala bez ključnih obrambenih stupova (Štimac, Šimić, Bilić). Još bolnije za navijače, Zvonimir Boban je utakmicu pratio s klupe. Nedugo nakon tog razočaranja, Boban je objavio reprezentativnu mirovinu, čime je ta utakmica simbolički označila kraj prve, veličanstvene generacije Vatrenih.

Stanić za kraj

Bokšić je u 20. minuti na ubačaj Jarnija zabio glavom za 1:0, ali su gosti okrenuli preko Mijatovića u 26. te Savičevića u 31. minuti. Početkom drugog poluvremena (u 47. minuti), legendarni Vatreni lakat izveo je slobodan udarac s desne strane i uputio precizan centaršut u kazneni prostor, gdje je Mario Stanić u padu glavom svladao Ivicu Kralja. Bio je to zadnji službeni gol Hrvatske u legendarnom Lotto dresu.

Posljednja utakmica u kojoj je hrvatska reprezentacija nosila dresove talijanskog proizvođača bila je prijateljska utakmica protiv Francuske, odigrana 13. studenoga 1999. na stadionu Stade de France u Parizu. To je ujedno bio i zadnji put u povijesti da Hrvatska nije igrala u Nike opremi. Utakmica je završila pobjedom Francuske 3:0, a samo tri dana ranije, HNS je potpisao povijesni ugovor s Nikeom koji je stupio na snagu s prvim danom 2000. godine. Pires u 46. na asistenciju Djorkaeffa, Maurice u 48. na asistenciju Thurama te Vairelles u 73. minuti na asistenciju Patricka Vieire za 3:0 Francuske. Hrvatska reprezentacija na toj utakmici, koja je zatvorila eru Lotto dresova, nije uspjela zabiti gol.

Foto: Robert Belosevic/PIXSELL

Kad je Hrvatska posljednji put igrala prije Nikea bilo je neko potpuno drugačije vrijeme, ne samo u Lijepoj našoj, već i u čitavom svijetu. Život u Hrvatskoj u listopadu i studenom 1999. i ovaj u kolovozu 2026. razlikuju se u gotovo svakom nezamjetnom i zamjetnom detalju svakodnevice. Ta 27-godišnja razlika predstavlja golemi tehnološki, ekonomski i geopolitički skok.

Bio je to svijet prije pametnih telefona. Mobiteli su samo zvali. Godine 1999. u Hrvatskoj su se masovno koristili mobiteli poput Nokije ili Ericssona. Ekran je bio crno-bijeli, internet na mobitelu nije postojao, a slanje SMS-a bio je vrhunac tehnološke komunikacije. Kućni internet koji 'pišti': Pristup internetu od kuće išao je preko telefonske linije (tzv. Dial-up veza preko modema). Računala su zauzimala telefonsku liniju, veza je pucala, a brzine su bile stotinama tisuća puta sporije nego današnja 5G mreža i optika. Dnevne vijesti na papiru i TXT-u: Nije bilo informativnih portala, Facebooka, Instagrama ili TikToka.

Vijesti s utakmice provjeravale su se iduće jutro u tiskanim izdanjima ili preko teleteksta na katodnim (onim debelim) televizorima. Glazba se slušala na kazetofonima ili CD playerima, a filmovi su se posuđivali u kvartovskim videotekama na VHS kazetama. Te 1999. prosječna mjesečna plaća iznosila je oko 3000 kuna (400 €). Hrvatska je tada koristila kunu kao službenu valutu, a za kupovinu automobila ili nekretnina u oglasnicima su se cijene izražavale u njemačkim markama. Euro je tada bio tek u povojima na financijskim tržištima.

Te 1999. za odlazak u susjednu Sloveniju, Austriju ili Mađarsku bilo je potrebno čekati u dugim kolonama na graničnim prijelazima uz detaljan pregled putovnica. Nije bilo jeftinih avionskih letova (poput Ryanaira) iz Zagreba, Splita ili Zadra, niti su postojale platforme poput Booking.com-a ili Airbnb-a za jednostavno planiranje putovanja u par klikova.

Veliki moderni trgovački centri (poput Arena Centra ili City Centera) u Hrvatskoj 1999. nisu postojali. Kupovalo se u manjim lokalnim trgovinama (poput Name ili ranih Konzumovih prodavaonica) te na otvorenim tržnicama. Globalni lanci brze hrane, dostavne službe (Wolt, Glovo) te online kupovina (Amazon, AliExpress) bili su nezamislivi pojmovi. Ako ste nešto željeli kupiti, morali ste fizički otići u trgovinu ili u shopping u Graz i Trst.

Štruca bijelog kruha bila je oko tri i pol ili četiri kune (0.50 eura), Pivo u trgovini nekih pet kuna, a na samom Maksimiru za tu utakmicu protiv Juge 'pol kile' točene bilo je 8-10 kuna (1 - 1,30 eura). Za usporedbu, danas pivo na utakmicama reprezentacije ne košta ispod 4,00 € do 5,00 €. Koštice i kikiriki koštali su oko 2-3 kune (~ 0,30 €). Ako ste ogladnjeli, uokolo stadiona nudili su se sendviči za oko 10 kuna (~ 1,30 €). Sokovi u plastičnim čašama (poput Cole ili Fante) kretali su se oko 7 kuna (~ 0,90 €), a kutija popularnih cigareta tada je koštala oko 11 do 12 kuna.

S obzirom na to da je Maksimir bio rasprodan, interes je višestruko nadmašivao kapacitet, a redovi ispred blagajni stvarali su se danima ranije.

Cijene ulaznica po tribinama:

• Sjever i Jug (stajanje/sjedala): 40 do 60 kuna.

• Istok: 100 do 120 kuna.

• Zapad gore: 120 do 150 kuna.

• Zapad dolje (središnja tribina): 200 kuna (najskuplja regularna pojedinačna ulaznica u slobodnoj prodaji).

Izdvajanje 200 kuna za Zapad dolje predstavljalo je ozbiljan trošak čak i za 'elitu'. Zbog neviđene potražnje i činjenice da su ulaznice planule u rekordnom roku, na crnom tržištu oko Maksimira i u oglasnicima cijene su dosezale astronomske iznose. Ulaznice za Zapad preprodavale su se i po 500 do 800 kuna, što je u ono vrijeme vrijedilo kao trećina prosječne plaće.

U jesen 1999. u zraku se snažno osjećala i politička neizvjesnost. Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, već je bio teško bolestan i rijetko se pojavljivao u javnosti (preminuo je točno dva mjeseca kasnije, u prosincu 1999.). Zemlja se polako pripremala za povijesne parlamentarne i predsjedničke izbore koji su uslijedili početkom 2000. godine.

To vrijeme u hrvatskim se medijima neprestano pisalo o globalnom strahu od 'milenijske bube' (Y2K bug). Informatički stručnjaci u državnim institucijama i bankama grozničavo su testirali sustave strahujući da će računalni satovi pri prelasku na 2000. pasti na '00' i izazvati totalni kolaps elektronike u zemlji.

Na radiju bi u to vrijeme slušali nešto tipa Boris Novković – Kao rijeka ili Doris Dragović – Marija Magdalena. Od stranih Santana feat. Rob Thomas – Smooth ili Christina Aguilera – Genie In A Bottle.

Neko drugo vrijeme

Za košarkašku reprezentaciju još je igrao Toni Kukoč. Samo nekoliko mjeseci ranije (u lipnju i srpnju 1999.), Hrvatska je na Europskom prvenstvu u Francuskoj doživjela totalni fijasko. Ispala je već u drugom krugu, završivši na razočaravajućem 11. mjestu s omjerom od 3 pobjede i 3 poraza. To je prvenstvo bilo jedno od posljednjih na kojima je igrao legendarni Toni Kukoč, koji je davao sve od sebe (bio je najbolji strijelac i asistent momčadi), ali više nije imao adekvatnu podršku suigrača. Ostatak rostera činili su igrači poput Damira Mulaomerovića, Gordana Giričeka i Nikše Prkačina. Nakon kraha na Eurobasketu, legendarni trener Boško Pepsi Božić napustio je klupu. U jesen 1999. godine, točno u vrijeme odigravanja nogometne utakmice protiv Jugoslavije, HKS je tražio novi smjer, a klupu je preuzimao Aco Petrović kako bi započeo teške kvalifikacije za iduće prvenstvo.

Dino Rađa u to vrijeme prelazi u Zadar: I dok je reprezentacija patila, domaća liga bila je iznimno zanimljiva. Baš tog ljeta i jeseni 1999. godine, u KK Zadar se dogodio povijesni povratak: potpisali su Dinu Rađu i Arijana Komazeca. Taj potez izazvao je neviđenu euforiju u Dalmaciji, a Jazine su bile pretijesne za sve navijače.

Zbog političke izolacije i opće nestabilnosti u regiji krajem devedesetih, 1999. godina bila je izrazito siromašna velikim inozemnim gostovanjima u Zagrebu. Velike svjetske turneje te su godine uglavnom zaobilazile Hrvatsku i odlazile prema Grazu, Beču ili Budimpešti.

Ipak, te su se godine dogodila dva iznimno važna kulturološka događaja: Pokretanje Tvornice kulture (rujan 1999.): Upravo je te jeseni otvoren najveći klupski koncertni prostor u Zagrebu, što je postavilo temelje za stotine kasnijih koncerata svjetskih bendova u dvijetisućitima. Najveći koncerti tog doba zapravo su se dogodili godinu ranije (1998.), kada su u Zagrebu nastupile megazvijezde poput sastava The Rolling Stones na Hipodromu (pred 80.000 ljudi) i Iron Maiden na stadionu u Radničkoj. Tek nakon 2000. pokrenut je pravi val dolazaka velikih svjetskih imena (poput U2, R.E.M. ili Depeche Mode) u glavni grad.

Na klupi reprezentacije je bio neizostavni Ćiro Blažević, a uz njega Branko Ivanković i Ivan Katalinić te dr. Boris Nemec. Na čelu Saveza pak Vlatko Marković, koji je na funkciju predsjednika HNS-a izabran 18. prosinca 1998. godine (naslijedio Branka Mikšu). Bio je ključna osoba koja je u studenome 1999. potpisala povijesni, prvi ugovor s tehničkim sponzorom Nikeom.

Prva utakmica u Nikeu bio je prijateljski susret protiv Španjolske na Poljudu (0:0) odigran 23. veljače 2000. godine, kada su Vatreni službeno debitirali u američkom brendu. Prva natjecateljska (službena) utakmica u Nike dresovima bila je protiv Belgije, odigrana 2. rujna 2000. godine u Bruxellesu. Utakmica se igrala na stadionu Roi Baudouin u sklopu otvaranja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, a završila je 0:0. Budući da se Hrvatska nije plasirala na Euro 2000., prvih pet utakmica te godine bile su isključivo prijateljskog karaktera (Španjolska, Njemačka, Austrija, Francuska i Slovačka).

Prvi gol za Hrvatsku u Nike dresovima zabio je Niko Kovač glavom na ubačaj Šukera 29. ožujka 2000. na Maksimiru u prijateljskoj utakmici protiv Njemačke, koja je završila rezultatom 1:1. Nakon što su Nijemci poveli golom Marka Rehmera u 12. minuti, Niko Kovač je u 70. minuti zabio povijesni, prvi pogodak za Vatrene u novoj opremi američkog proizvođača. Prvi pak natjecateljski gol u Nike dresu zabio je Alen Bokšić 11. listopada 2000. na Maksimiru protiv Škotske (1:1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2002. godine. Zanimljivo, i taj je gol postignut glavom. Legendarni Žuti majstorski je izveo slobodan udarac s desne strane, pronašao Bokšića u kaznenom prostoru, koji je glavom matirao škotskog golmana.

Na glavu

Ćiro Blažević je reprezentaciju u Nike dresovima vodio u ukupno 7 utakmica (5 prijateljskih i 2 natjecateljske). Njegova posljednja utakmica na klupi Hrvatske bila je upravo spomenuta protiv Škotske (1:1) na Maksimiru. Nakon tog drugog uzastopnog remija na startu kvalifikacija za SP 2002., i pod pritiskom javnosti zbog propuštanja Eura 2000., Ćiro je podnio ostavku, a na njegovo je mjesto došao Mirko Jozić.

Kroz nešto više od 26 godina suradnje, HNS i Nike su ugovore uglavnom produživali u ciklusima koji su pratili cikluse Svjetskih i Europskih prvenstava (svake četiri ili osam godina). Prvi povijesni ugovor (1999. – 2004.) potpisan 10. studenoga 1999. godine (tri dana prije spomenute pariške utakmice protiv Francuske), a stupio je na snagu 1. siječnja 2000. godine. Potpisan je na 4 godine (pokrivao je Euro 2000. na koje se nismo plasirali, SP 2002. te Euro 2004.). Ugovori su se obnavljali u dva velika navrata — uoči Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. te ponovno oko 2010. godine.

Posljednji 'Ugovor života' (2016. – 2026.) potpisan 15. studenoga 2016. u Belfastu (tijekom boravka reprezentacije na prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Irske). Razgovori su započeli dva mjeseca ranije u sjedištu Nikea u Portlandu. Potpisan je na čak 10 godina (službeno je produžio tadašnji ugovor koji je istjecao 2020. i vezao partnere sve do 31. srpnja 2026. godine). Predsjednik HNS-a Davor Šuker je potpisao, dok je u ime američke kompanije ugovor potpisao Mark de Klerk (Nikeov direktor sportskog marketinga za centralnu i istočnu Europu). Ovaj desetogodišnji ugovor pokrio je povijesne uspjehe u Rusiji i Katru, a njegovim službenim istekom završilo je najdugovječnije i najuspješnije partnerstvo u povijesti hrvatskog sporta.

Financijski detalji ugovora između Hrvatskog nogometnog saveza i tehničkih sponzora službeno su strogo čuvana poslovna tajna, no prema informacijama sportskih i ekonomskih analitičara, prelazak na Adidas donosi višestruko veći fiksni iznos. Ova velika promjena događa se u kontekstu globalnog 'rata brendova' u kojem je Adidas, nakon što mu je Nike preoteo njemačku reprezentaciju, krenuo u snažnu protuofenzivu i ponudio uvjete koje HNS jednostavno nije mogao odbiti.

Ugovor s Nikeom do 31. 7. 2026. donosio je HNS-u fiksni iznos između 1 i 2 milijuna eura godišnje. Iako se taj iznos činio skromnim u usporedbi s najvećim svjetskim silama (poput Brazila ili Francuske), ugovor je sadržavao iznimno visoke varijabilne bonuse za sportske uspjehe, zbog čega je HNS sjajno zaradio na medaljama u Rusiji i Katru. Također, HNS je dobivao golemu količinu besplatne sportske opreme za sve uzraste reprezentacije.

Novi ugovor s Adidasom (od kolovoza 2026.): Njemački je gigant ponudio znatno izdašniji i višestruko veći fiksni iznos od onoga koji je nudio Nike. Prema neslužbenim informacijama s tržišta, fiksni dio ugovora procijenjen je na razinu iznad 2 do 3 milijuna eura godišnje, uz zadržavanje bogatih bonusa za plasmane i medalje na velikim natjecateljskim turnirima. Nike je imao opciju izjednačiti ponudu (counter-offer), ali je procijenio da mu se financijski ne isplati licitirati toliko visoko.

Opća kultura

U općoj kulturi pitanje Adidas ili Nike je jedno od onih pitanja koja nekog definiraju kao osobu. Rivalstvo ima težinu, kulturnu dubinu i podjelu publike kao što to imaju primjerice The Beatles ili The Rolling Stones. Na kraju krajeva, ili ste fan Messija ili Cristiana. To su vječna pitanja koja nadilaze samu kvalitetu proizvoda ili pjesme - ona definiraju identitet, stil života i osobnu estetiku pojedinca.

Adidas je u ovoj priči neka vrsta tradicije i bunta, osnovan 1949. s dubokim korijenima u europskoj sportskoj povijesti i klasicima. Nike je stigao kasnije, ušao na tržište agresivno, oslanjajući se na pojedince i megazvijezde (poput Michaela Jordana).

Foto: Bobby Anwar/Gonzales Photo/Profimedia

No, ono najbitnije je da je nemoguće voljeti oba jednako.

Prve naznake novog dizajna već izgledaju jako dobro, ali ima puno prostora za napredak, a priča se i o trećem dresu koji bi trebao biti predstavljen na proljeće sljedeće godine.

Prelazak na Adidas je i simbolika završetka: Baš kao što je 1999. godine utakmica protiv Jugoslavije u Lotto dresovima označila kraj prve jedne fenomenalne generacije, završetak ugovora s Nikeom simbolički se poklapa s krajem generacije koja je ispisala povijest u Rusiji i Katru. Iako u ovom trenutku još nije poznato hoće li Luka Modrić nastaviti igrati za reprezentaciju.

Spomenimo i kako Hrvatska u Adidas ne ulazi kao običan klijent, već s ekskluzivnim statusom u njihovoj prestižnoj 'Elite Tier' skupini. To znači da će svi dizajni za Vatrene biti unikatni (rađeni isključivo za nas, bez korištenja generičkih predložaka), a distribucija dresova bit će dostupna u najvećim Adidasovim trgovinama diljem svijeta (od New Yorka do Tokija). Igrači će dobiti opremu s najnovijom Heat.RDY tehnologijom hlađenja za autentične (match) dresove, dok će navijačke verzije dolaziti u udobnijoj Aeroready varijanti. Adidas s Hrvatskom planira agresivno napasti tržište ulične mode (lifestyle). Povratak retro Trefoil logotipa na jaknama i uvođenje motiva glagoljice i čipke jasna su poruka da ovi dresovi i trenirke nisu namijenjeni samo za sportske terene, već i za svakodnevno nošenje u gradu.

Ovaj prijelaz donosi spoj golemoj financijskog profita za savez i vizualnog osvježenja koje su navijači priželjkivali nakon više od četvrt stoljeća istog brenda. Nike, zbogom i više se ne vraćaj! Adidas, bok! Nek' bude sretno!