Nisu Šuker i Žuti jedini imali magiju: Te lude '98. uz hrvatsku bajku trajali su i mistični rituali

Još 41 dan nas dijeli od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a portal Net.hr tim povodom donosi serijal Mundijalske priče. Kroz niz tekstova prisjetit ćemo se najupečatljivijih, najintrigantnijih i najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili povijest Mundijala. Od slavnih junaka i neočekivanih senzacija do kontroverzi, drama i priča koje su s vremenom pale u zaborav.

Ovo je putovanje kroz emocije, legende i trenutke koji su nogomet učinili najvećom sporednom stvari na svijetu... Svako Svjetsko prvenstvo skriva priče koje nadilaze rezultat i statistiku. To su trenuci koji se pamte desetljećima, koji se prepričavaju s istim žarom i koji su oblikovali nogomet kakav danas poznajemo. U četvrtoj priči serijala Mundijalske priče vraćamo se u, za Hrvatsku, nezaboravnu 1998.

Svjetsko prvenstvo 1998. godine svima nam je urezano u pamćenje, a još otkako smo se kvalificirali svi smo s nestrpljenjem čekali i prvi nastup Hrvatske. Stigli smo kao debitanti, ali nismo bili jedini. Od ukupno četiri na tom Mundijalu, u našoj skupini bila su još dva (Jamajka i Japan), a četvrti je imao svoju posebnu priču.

Južnoafrička reprezentacija prvi put je stupila na svjetsku pozornicu i za nju je to bilo više od nogometnog debija - bio je to simboličan trenutak za naciju koja se nakon desetljeća izolacije ponovno uključila u međunarodni sport.

Došli su s ponosom, talentom i očekivanjima, ali i svojevrsnim nadnaravnim pomagalom. U kamp je naime stigao i 'tradicionalni iscjelitelj' iliti vrač, koji je trebao 'prokleti njihove protivnike'. Čuda su izvodili u kampu jer im je najveća pomoć trebala baš u prvoj utakmici koju su igrali protiv domaćina. Rituali nisu za javno prepričavanje, a i svaki vrač, pardon - tradicionalni iscjelitelj, ima neku svoju caku za poseban dobitak. Sramežljivo dostupni zapisi spominju francuskog pijetla koji nije dobro završio, a onda je stigla i utakmica.

Foto: PHILIP LITTLETON/AFP/Profimedia

Pod izborničkom palicom francuskog trenera Philippea Troussiera, koji je reprezentaciju preuzeo tek tri mjeseca prije SP-a i uveo 3-5-2 sustav, dobio je nadimak 'Bijeli vrač'. Bafana Bafana je istrčala na krcati Velodrome u Marseilleu, dobro pripremljena uz sve medicinske naputke, ali Francuska je ta koja je na poluvremenu vodila 1:0 golom Dugarryja u 36. minuti. U drugom poluvremenu Issa zabija autogol u 77., a da priča bude potpuna pobrinuo se Henry u nadoknadi za konačnih 3:0 Francuske.

Krivilo se obranu, golmana, Issu, a krenule su i priče kako vrač ne funkcionira na drugom kontinentu. Oni drugi su pak branili nacionalno vjerovanje tvrdeći kako bi rezultat bio puno gori da nije bilo iscjelitelja.

Foto: MARK WING/AFP/Profimedia

U drugoj utakmici izvukli su 1:1 protiv Danske u Toulouseu te im se pružila prilika da eventualnom pobjedom protiv Saudijske Arabije uz dobru gol-razliku u posljednjem kolu grupne faze prođu dalje.

Momčad se 'krvavo' spremala za odlučujuću utakmicu, a 'krvavo' je susret spremao i vrač. Radio je iscjelitelj i noćne, a u Bordeauxu je Južna Afrika povela u 18. minuti golom Bartletta. Kad se činilo da će otići na predah s prednošću, skrivili su penal u nadoknadi prvog poluvremena i otišli u svlačionicu s 1:1. Skrivili su još jedan penal u 74. i tako praktički upropastili svoje šanse. Uspjeli su i dobiti penal u nadoknadi pa je utakmica završila 2:2, ali nokaut fazu nisu vidjeli. Bili su konkurentni, otporni - i na kraju eliminirani.

Foto: PASCAL GEORGE/AFP/Profimedia

Jedan trenutak iz grupne faze je posebno ostao u pamćenju. Veznjak Alfred Phiri isključen je protiv Danske, prisiljavajući momčad da se pregrupira pod pritiskom. To je bila vrsta incidenta koja često postaje prekretnica - ne samo taktički, već i psihološki. A psihologija, kako se ispostavilo, je mjesto gdje ova priča zapravo živi.

Momčad između svjetova

Momčad Južne Afrike iz 1998. postojala je na kulturnom raskrižju. S jedne strane stajao je moderni, globalizirajući nogometni identitet. Profesionalci sa sjedištem u Europi, strukturirane metode treniranja i taktička disciplina. S druge strane, duboko ukorijenjen skup uvjerenja o sreći, zaštiti i pripremi.

Nevidljive sile itekako mogu utjecati na ishode nogometnih utakmica, a nakon što je reprezentacija podbacila, isplivale su razne optužbe. Nijedan igrač nikada nije jasno izjavio: 'Pokušali smo prokleti naše protivnike.'

Foto: WALTER DHLADHLA/AFP/Profimedia

Nijedan trener to nije potvrdio, ali narativ je ostao. Momčad pod pritiskom. Svlačionica koja se kreće kroz različite sustave vjerovanja. Kada rezultati razočaraju, objašnjenja se proširuju - i ponekad odlaze izvan terena. Kada rezultati nisu išli u njihovu korist, krivnja se naravno prebacila na to jesu li rituali uopće izvedeni ispravno!?

Dakle, nije stvar u tome funkcioniraju li 'gatanja' (jer naravno da funkcioniraju!), već je stvar u tome da je 'tradicionalni iscjelitelj' sve napravio krivo.

Nije jedinstveno - ali često pogrešno shvaćeno

Kako bismo razumjeli zašto je ova priča dobila na značaju, pomaže nam da se malo udaljimo. U afričkom nogometu, duhovno vjerovanje dugo postoji uz igru ​​- ne kao anomalija, već kao dio njenog kulturnog tkiva.

Nigerijska nogometna reprezentacija, na primjer, otvoreno je raspravljala o prisutnosti rituala i vjerovanja. Bivši vratar Peter Rufai jednom je to jednostavno opisao: 'U Africi ne možete odvojiti nogomet od vjerovanja.'

Foto: DANIEL GARCIA/AFP/Profimedia

Slično tome, nogometna reprezentacija Gane često je pristupala toj temi s pragmatizmom - igrači je nisu ni u potpunosti prihvatili ni odbacili, već su priznali njezino mjesto u okruženju. Podsjetimo, Hrvatska će na nadolazećem Mundijalu igrati protiv Gane. Bit će to treća utakmica grupne faze koja bi mogla odlučivati o puno toga, a ako je vjerovati prošlosti i tradiciji, mogao bi i protiv nas 'igrati' jedan - tradicionalni iscjelitelj.

Kamerunska nogometna reprezentacija, posebno tijekom svog kultnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u nogometu 1990., često se povezivala s tradicionalnim praksama namijenjenima 'jačanju zajedništva i samopouzdanja'.

Foto: WALTER DHLADHLA/AFP/Profimedia

Međutim, dok su Nigerija ili Kamerun nudili glasove i priznanja, Južna Afrika se 1998. pokušala sakriti od javne rasprave i pokazati kako u tom kontekstu, ideja "prokletstva" manje govori o magiji - a više o značenju. Odražava kako igrači, navijači i mediji pokušavaju shvatiti ishode koji se čine nedostižnima.

Nogomet i vjerovanje

Gledamo li sve skupa kao praznovjerje, ono naravno nije jedinstveno za Afriku. Diljem svijeta igrači se drže rituala. Tu su 'sretne majice', fiksne rutine i nekakve simbolične geste. Sretni kostobrani, bandažiranje zglobova... Razlika je često u percepciji. Ono što se u jednom kontekstu naziva "rutinom" u drugom postaje "misticizam". Ono što se u jednoj momčadi odbacuje kao mit u drugom postaje identitet.

Foto: ODD ANDERSEN/AFP/Profimedia

Kampanja 1998. nije donijela bajkoviti uspjeh Južnoj Africi. 'Prokletstvo vrača' traje ne zato što je dokazano - već zato što 'vjernicima' obuhvaća nešto nematerijalno. Na kraju krajeva, SP nije odlučeno nevidljivim silama. Iako, ni dan danas nitko ne zna što se pobogu dogodilo Ronaldu u finalu...

