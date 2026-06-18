Trump bijesni na Netanyahua, poručio mu da prestane sve bombardirati: 'On je prokleto lud'

Odnosi između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u posljednje vrijeme postali su sve napetiji. Njihovi česti telefonski razgovori postali su žustriji nego prije, prenosi The Times Of Israel.

Tijekom nedavnog telefonskog razgovora o situaciji u Libanonu, Trump je poručio Netanyahuu da "prestane dizati zgrade u zrak". U više navrata Trump je svojim suradnicima izrazio frustraciju time što Netanyahu želi "sve bombardirati".

"Previše je ljudi ubijeno. Ne morate svaki put rušiti stambenu zgradu kada tražite nekoga, jer u tim stambenim zgradama ima puno ljudi, a nisu svi Hezbollah", rekao je Trump na samitu G7 u Francuskoj.

'Trump je umoran'

Visoki dužnosnik Bijele kuće tvrdi kako je Trump već umoran od stalnih zahtjeva izraelskog premijera za vojnim akcijama.

"Bibi objašnjava predsjedniku zašto nešto mora dignuti u zrak, zašto izraelska obavještajna služba zna kako i kada to izvesti, a predsjednik ga sluša. Ti su razgovori uglavnom uvijek isti", otkrio je dužnosnik.

'Netanyahu je prokleto lud'

U drugom telefonskom razgovoru s Netanyahuom, Trump je otkrio kako je zabrinut da bi ga ekonomski pritisci uzrokovani ratom s Iranom mogli povezati s bivšim američkim predsjednikom Herbertom Hooverom i njegovim neuspjesima tijekom Velike depresije 1930-ih. To je scenarij koji Trump pod svaku cijenu želi izbjeći.

Trump u posljednje vrijeme sve oštrije kritizira Netanyahua, pa je tako u intervjuu ovog mjeseca potvrdio da je izraelskog čelnika tijekom jednog telefonskog razgovora nazvao "prokleto ludim".

Ranije ovog tjedna izjavio je za Axios kako je Netanyahuu, nakon brutalnog izraelskog napada na Bejrut, poručio da "nema nikakvu prokleto zdravu procjenu situacije".