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Sporazum stupa na snagu odmah! Otvara se Hormuški tjesnac, ali postoji jedan uvjet

Sporazum stupa na snagu odmah! Otvara se Hormuški tjesnac, ali postoji jedan uvjet
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Foto: Handout/AFP/Profimedia

Trump je naglasio da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio je obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete

18.6.2026.
6:52
Hina
Handout/AFP/Profimedia
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Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stupio je na snagu odmah nakon potpisivanja, rekao je pakistanski premijer Šehbaz Šarif rano u četvrtak, a prenosi agencija dpa. Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran "odmah ponovno otvoriti" Hormuški tjesnac i da će SAD "odmah" ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka.

Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.

Šarif je na X-u rekao da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije obilježavanja "ovog značajnog događaja" i započeti razgovore na tehničkoj razini. Međutim, objava je kasnije izbrisana, a nova Šarifoova objava više nije spominjala Švicarsku.

Sporazum ostaje uvjetan

Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaillesu, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je, prema državnim medijima, rekao da su Trump i Pezeškian digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj. Očekivalo se da će ovaj sporazum, memorandum o razumijevanju, biti potpisan u petak.

Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Trump je naglasio da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio je obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete.

Donald TrumpSadIranBliski IstokSporazumSamit G7
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