Ovo je zatvorenik koji je s lisicama na rukama pobjegao policajcu u Velikoj Gorici

Zagrebačka policija objavila je fotografiju 47-godišnjeg muškarca koji je u utorak s lisicama na rukama pobjegao nakon ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici.

Muškarac je oko 14.20 sati pobjegao Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Županijski sud u Velikoj Gorici odredio mu je istražni zatvor zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava.

Policija moli građane za pomoć

Muškarac je visok između 175 i 180 centimetara, mršave je tjelesne građe i ima plave oči. Ima dužu svijetlosmeđu prosijedu kosu vezanu u rep te prosijede brkove i bradu srednje dužine. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom "PREFA" na prednjoj strani i sive kratke hlače.

Policija poziva građane koji imaju saznanja o njegovoj mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, poručili su da se građani, ako uoče traženu osobu, ne približavaju niti stupaju u kontakt s njom zbog vlastite sigurnosti, nego da odmah obavijeste policiju.

Detalji bijega

Muškarac se u jednom trenutku požalio da je gladan i policajac mu je samoinicijativno odlučio kupiti nešto za jesti u trgovinu preko puta suda. Pritom ga je ostavio zaključanog i vezanog u policiji, a u trgovini mu je kupio burek i mlijeko te je namirnice platio svojim novcem.

Po završetku ročišta, policajac je sa Ž.B. napuštao zgradu suda, njega je držao jednom rukom, a u drugoj je nosio dokumente oko njegova pritvaranja. Dok je otvarao vrata policijskog kombija, policajac je osumnjičenog na tren morao pustiti. Tada se Ž.B. dao u bijeg.

Policajac je odmah krenuo trčati za njim, ali u jednom trenutku je naišao osobni automobil koji je bjegunac uspio izbjeći, a policajca je zamalo udario. Policajac je pritom pao i odmah nastavio trčati. Lovu na bjegunca pridružio se i jedan mladi prolaznik, ali Ž.B. se već stigao zagubiti među zgradama Cvjetnog naselja.

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