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MEĐU ELITOM /

Jakirović kreće u bajku, a uoči otvaranja sezone Englez mu već predviđaju otkaz

Jakirović kreće u bajku, a uoči otvaranja sezone Englez mu već predviđaju otkaz
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Popularni Tigorvi sezonu otvaraju doma u subotu kada im na MKM stiže Manchester United

19.8.2026.
17:19
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Sergej Jakirović napravio je fenomenalan podvig plasiravši se u Premier Ligu s Hull Cityjem, ali trebat ću novi podvig da ostane u eltinom društvu najjače lige na svijetu. 

Popularni Tigorvi sezonu otvaraju doma u subotu kada im na MKM stiže Manchester United, a uoči početka Premier lige Englezi kao veliki kockari tradicionalno postavljaju koeficijente tko ima najveće šanse za ispadanje iz lige te koji trener ima najveće šanse da prvi dobije otkaz.

Jakiorvić na ovoj listi vodi ispred Garyja O'Neila iz Ipswicha, Franka Lamparda iz Coventryja te Olivera Glasnera iz Nottingham Foresta. Hull će u prvih pet kola još snage odmjeriti s Chelseajem, Newcastleom i Aston Villom. Jedini lakši protivnik u tom periodu je Coventry u drugom kolu, koji je prošle sezone u Championshipu imao čak 22 boda više od Hulla. 

Englezi očekuju da će se Hull boriti za ostanak. Klub se prošle sezone u doigravanje Championshipa ugurao sa šestog mjesta, a onda izbacio Millwall i u finalu na Wembleyju pobijedio Middlesbrough 1:0 golom Olija McBurnieja u 95. minuti. Time se nakon devet godina vratio u Premier ligu. 

Hull je tijekom ljeta pokušao ojačati momčad za povratak u elitu. Guardian navodi da je doveo 11 novih igrača i potrošio oko 90 milijuna eura, među kojima su japanski veznjak Hidemasa Morita i stoper Nobel Mendy. Unatoč tome, brojni engleski mediji i kladionice svrstavaju ga među glavne kandidate za ispadanje. 

Sergej JakirovićPremier LigaHull City
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