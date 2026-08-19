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Rasplesani Senegalac s Krka opet oduševio: 'Izvukao mi je osmijeh na lice!'

Rasplesani Senegalac s Krka opet oduševio: 'Izvukao mi je osmijeh na lice!'
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Foto: Screenshot/Facebook

U Hrvatsku je iz Senegala stigao zbog ljubavi, a danas je nesebično dijeli s drugima

19.8.2026.
17:50
danas.hr
Screenshot/Facebook
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Senegalac Abi Seydi postao je hit na društvenim mrežama zbog načina na koji obavlja svoj posao. Iako je po struci glazbenik, na Krku radi kao čistač ulica. U Hrvatsku je iz Senegala stigao zbog ljubavi, a danas je nesebično dijeli s drugima — cilj mu je unijeti radost i razbiti sivilo gdje god se pojavi.

"Trebam samo živjeti pozitivu, nema druge. Ima puno sivila u ovom životu. Dosta mi je toga. Samo pozitiva", rekao je Abi za RTL Danas u rujnu prošle godine. Više pogledajte OVDJE.

'Pravo osvježenje!'

Svoju misiju, ako je suditi po novoj objavi jedne turistkinje u Malinskoj na otoku Krku, itekako uspješno ostvaruje. Uz video rasplesanog i raspjevanog Abija napisala je: "Kad ti ovako započne zadnje jutro prije odlaska s mora...".

Sudeći po komentarima, Senegalac je opet oduševio javnost.

"Kad ti nijedan posao nije težak! Kroz život s pjesmom! BRAVO! Teško da bi netko od naših zaplesao", "Kroz život možeš plesati ako tako odabereš! Genijalno!", "Pravo osvježenje!", "Vrh! Izvukao mi je osmijeh na lice", samo su neki od brojnih komentara s društvenih mreža.

čistač UlicaSenegalKrkPjesmaPles
komentara
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