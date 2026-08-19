Rasplesani Senegalac s Krka opet oduševio: 'Izvukao mi je osmijeh na lice!'

Senegalac Abi Seydi postao je hit na društvenim mrežama zbog načina na koji obavlja svoj posao. Iako je po struci glazbenik, na Krku radi kao čistač ulica. U Hrvatsku je iz Senegala stigao zbog ljubavi, a danas je nesebično dijeli s drugima — cilj mu je unijeti radost i razbiti sivilo gdje god se pojavi.

"Trebam samo živjeti pozitivu, nema druge. Ima puno sivila u ovom životu. Dosta mi je toga. Samo pozitiva", rekao je Abi za RTL Danas u rujnu prošle godine. Više pogledajte OVDJE.

'Pravo osvježenje!'

Svoju misiju, ako je suditi po novoj objavi jedne turistkinje u Malinskoj na otoku Krku, itekako uspješno ostvaruje. Uz video rasplesanog i raspjevanog Abija napisala je: "Kad ti ovako započne zadnje jutro prije odlaska s mora...".

Sudeći po komentarima, Senegalac je opet oduševio javnost.

"Kad ti nijedan posao nije težak! Kroz život s pjesmom! BRAVO! Teško da bi netko od naših zaplesao", "Kroz život možeš plesati ako tako odabereš! Genijalno!", "Pravo osvježenje!", "Vrh! Izvukao mi je osmijeh na lice", samo su neki od brojnih komentara s društvenih mreža.