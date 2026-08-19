Transfer Modrićeve kćeri jasno pokazuje Lukine planove za budućnost?
Ema stiže iz Milana čije je mlađe kategorije predstavljala otkako je njen otac stigao među rossonere prošlog ljeta
Budućnost Luke Modrića svake je godina posebna tema i svake se godine nogometni svijet pita gdje bi Luka mogao odigrati još jednu sezonu prije no što odbaci kostobrane.
Iako je i ove godine bilo napeto hoće li Luka ostati u Milanu, znakovit transfer njegove 13-godišnje kći Eme mogao bi otkriti što Modrić namjerava dalje. Ema Modrić je naime postala nmova članica Real Madrida, a Mundo Deportivo piše kako se već pridružila kadetskoj momčadi kluba i započela pripreme za novu sezonu.
Ema stiže iz Milana čije je mlađe dobne kategorije predstavljala otkako je njen otac stigao među rossonere prošlog ljeta.
U dresu Milana ove sezone privukla je pozornost španjolskih medija. U travnju je s Milanovom U-13 momčadi osvojila Garino Cup u Torinu. Milan je na putu do trofeja izbacio Sassuolo i Inter, a u finalu svladao Juventus. Ema je pritom zabila i gol u četvrtfinalu protiv Sassuola.
Još u rujnu 2024. Relevo je pisao o njoj kao o igračici koju bi Real Madrid trebao pratiti. Tada je nastupala za Madrid CFF, a prelazak u Real nije bio moguć jer madridski klub nije imao žensku momčad njezina uzrasta.
Španjolci pišu kako se lako može očekivati da će Luka za njom i vratiti se u Madrid, a ostaje samo pitanje na koju poziciju.