Transfer Modrićeve kćeri jasno pokazuje Lukine planove za budućnost?

Budućnost Luke Modrića svake je godina posebna tema i svake se godine nogometni svijet pita gdje bi Luka mogao odigrati još jednu sezonu prije no što odbaci kostobrane.

Iako je i ove godine bilo napeto hoće li Luka ostati u Milanu, znakovit transfer njegove 13-godišnje kći Eme mogao bi otkriti što Modrić namjerava dalje. Ema Modrić je naime postala nmova članica Real Madrida, a Mundo Deportivo piše kako se već pridružila kadetskoj momčadi kluba i započela pripreme za novu sezonu.

Ema stiže iz Milana čije je mlađe dobne kategorije predstavljala otkako je njen otac stigao među rossonere prošlog ljeta.

U dresu Milana ove sezone privukla je pozornost španjolskih medija. U travnju je s Milanovom U-13 momčadi osvojila Garino Cup u Torinu. Milan je na putu do trofeja izbacio Sassuolo i Inter, a u finalu svladao Juventus. Ema je pritom zabila i gol u četvrtfinalu protiv Sassuola.

Još u rujnu 2024. Relevo je pisao o njoj kao o igračici koju bi Real Madrid trebao pratiti. Tada je nastupala za Madrid CFF, a prelazak u Real nije bio moguć jer madridski klub nije imao žensku momčad njezina uzrasta.

Španjolci pišu kako se lako može očekivati da će Luka za njom i vratiti se u Madrid, a ostaje samo pitanje na koju poziciju.