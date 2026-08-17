Mladi Vatreni nosili novi Adidas dres: Evo kako točno izgleda! Drugačiji je od onog koji je 'procurio'

Hrvatska reprezentacija do 16 godina odradila je ljetni kamp u Suhopolju pod vodstvom izbornika Marijana Budimira.

Momčad je od 12. do 17. kolovoza boravila u Suhopolju, gdje je na stadionu Park odigrala dvije prijateljske utakmice. U prvom susretu Hrvatska je protiv U-17 momčadi Osijeka poražena 2:1. Osijek je do pobjede predvodio dvostruki strijelac Petar Odobašić, dok je jedini pogodak za Hrvatsku postigao Karlo Horvat.

U drugoj utakmici, protiv U-17 momčadi Slaven Belupa, izabranici Marijana Budimira slavili su 1:0 pogotkom Gabriela Hrmića.

Pažnju su privukli Adidas dresovi koje dosad još nismo imali priliku vidjeti. Uz objavljene fotografije na ICV-u, vidljivo je i kako nisu onakvi koje smo imali priliku gledati na nekim fotografijama koje su navodno 'procurile'.

Kockice su ovdje veće i idu u idealnih pet redova, nema glagoljice unutar crvenih polja, a plava boja na njima je svijetlija od najavljivane modre.

HNS i Adidas nedavno su službeno započeli višegodišnju suradnju nakon što je 31. srpnja završilo 26-godišnje partnerstvo HNS-a i Nikea. Nova suradnja počela je 1. kolovoza, dok se službeno predstavljanje kompletne kolekcije očekuje uoči utakmica Lige nacija u rujnu.