Operiran u Mostaru, helikopterom ga prebacili u Zagreb: MUP nam je otkrio detalje!

Prema informacijama portala Bljesak.info, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sletio je u srijedu poslijepodne na stadion Hrvatski športski klub Zrinjski u Mostaru, odakle je prevezao Milijana Brkića, bivšeg potpredsjednika Hrvatskog sabora i nekadašnjeg visokog dužnosnika HDZ-a.

Brkić je, kako doznaje Bljesak.info, prethodno operiran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, nakon čega je organiziran njegov prijevoz helikopterom.

Helikopter Bell 412 sletio je na stadion oko 14.30 sati. U Mostar je stigao iz Dubrovnika, a nakon preuzimanja Brkića let je nastavljen prema sjeveru.

Kako doznaje RTL Danas prebačen je u KBC Zagreb na daljnje liječenje.

Tko je Milijan Brkić?

Široj javnosti Brkić je poznat kao nekadašnji zapovjednik Specijalne jedinice policije Alfa. Obnašao je dužnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a.

Iz politike se povukao 2020. godine, a godinu dana poslije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.

Net.hr je o ovom slučaju poslao upit Ministarstvu unutarnjih poslova. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Na upit RTL-a Danas, iz MUP-a su potvrdili da su zaista organizirali prijevoz helikopterom, ne potvrđujući da je riječ o Milijanu Brkiću.

Odgovorili su nam:

"Potvrđujemo da je danas, 19. kolovoza 2026. godine, na zahtjev Ministarstva zdravstva, zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom, helikopterom Ministarstva unutarnjih poslova obavljen prijevoz hrvatskog državljanina iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u Zagreb na daljnje liječenje.

Helikopter je sletio u Zagreb na heliodrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je obavljena granična kontrola osoba, nakon čega je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

S obzirom na to da je riječ o pacijentu i podacima koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje, Ministarstvo unutarnjih poslova ne može potvrđivati niti objavljivati identitet osobe koju je prevozilo. Za informacije o zdravstvenom stanju pacijenta i drugim pitanjima iz nadležnosti zdravstvenog sustava upućujemo Vas na Ministarstvo zdravstva."

Odgovorili su i kada se koriste MUP-ovi helikopteri za ovakve prijevoze.

Naveli su:

"Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih službi. Ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, Ministarstvo zdravstva odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu za takav prijevoz mogu angažirati vozilo hitne medicinske službe, helikopter Ministarstva obrane ili helikopter Ministarstva unutarnjih poslova.

Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog međubolničkog zračnog medicinskog prijevoza, prijevoza timova i organa za potrebe transplantacije u Republici Hrvatskoj te prijevoza unesrećenih i životno ugroženih pacijenata u izvanrednim situacijama, čiji su potpisnici Ministarstvo Zdravstva, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ministarstvo obrane, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova, helikopter Ministarstva unutarnjih poslova stacioniran je u Dubrovniku te svakodnevno obavlja letove potpore zdravstvenom sustavu i prijevoze za potrebe medicinskih ustanova na području juga Hrvatske, uključujući otoke, a prema zdravstvenim i operativnim potrebama takvi se prijevozi obavljaju i iz inozemstva."

Dali su i podatke koliko je takvih letova bilo ove godine:

"U razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja 2026. godine helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, sa Zračne luke Dubrovnik, obavio je ukupno 221 medicinsku intervenciju.

Troškovi medicinskih prijevoza rješavaju se ovisno o konkretnom slučaju, a za hrvatske osiguranike snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sukladno važećim propisima i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Za podatke o trošku konkretnog prijevoza i načinu njegova podmirenja upućujemo Vas na Ministarstvo zdravstva"