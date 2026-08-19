Preminuo slavni redatelj kultne serije: John Irvin umro u 86. godini

Britanski redatelj John Irvin, najpoznatiji po nagrađivanoj BBC-jevoj miniseriji „Tinker Tailor Soldier Spy“, ali i filmovima poput „Hamburger Hill“, „The Dogs of War“ i „Raw Deal“, preminuo je u 86. godini, piše Guardian

Irvin je preminuo 11. kolovoza mirno u svom domu, okružen obitelji, potvrdila je njegova producentica Claire Evans za Guardian.

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Tijekom više od pet desetljeća duge karijere radio je na televiziji, dokumentarnim i igranim filmovima, a njegova se karijera odlikovala velikom raznolikošću. Surađivao je s brojnim velikim zvijezdama, od Freda Astairea do Arnolda Schwarzeneggera.

Proslavila ga je kultna špijunska serija

Njegovo najpoznatije ostvarenje bila je miniserija „Tinker Tailor Soldier Spy“ iz 1979. godine, ekranizacija romana Johna le Carréa, u kojoj je Alec Guinness utjelovio legendarnog špijuna Georgea Smileya.

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Serija je osvojila dvije nagrade BAFTA, od ukupno šest nominacija, a bila je nominirana i za Emmyja u kategoriji najbolje ograničene serije. U njoj su, uz Guinnessa, glumili i Ian Richardson, Patrick Stewart te Beryl Reid.

Guinness je jednom prilikom s velikim divljenjem govorio o Irvinu, nazivajući ga redateljem koji ima „hrabrosti iza kamere“.

Od dokumentaraca do Hollywooda

John Irvin rođen je 1940. godine u Wallaseyju u Cheshireu. Filmsku karijeru započeo je kao student Londonske filmske škole, a potom je radio za British Movietone News.

Godine 1963. snimio je svoj prvi film, dokumentarac „Gala Day“, kao i kratki dokumentarni film „Inheritance“, koji je pripovijedao Richard Burton. Upravo je taj film Irvinu donio prvu nagradu BAFTA.

Nakon što je dokumentirao rat u Sjevernom Jemenu, Irvin je otkrio da je britanska obavještajna služba MI6 pokazala interes za njegov rad. Ipak, nikada nije formalno postao špijun.

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„Bio sam previše lijevo orijentiran za početak, bio sam protiv apartheida, rata i nuklearnog naoružanja. Vjerojatno su bili vrlo svjesni mojih lijevih aktivnosti, tako da sigurno nisam bio uključen ni u kakve tajne poslove“, rekao je u intervjuu 2021. godine.

Tijekom 1970-ih režirao je brojne televizijske projekte za BBC i ITV, među kojima i „The Peasants Revolt“ iz 1969., u kojem je Anthony Hopkins ostvario svoju prvu televizijsku ulogu.

Radio s najvećim holivudskim zvijezdama

Uspjeh serije „Tinker Tailor Soldier Spy“ otvorio mu je vrata Hollywooda. Uslijedili su brojni poznati filmovi.

Režirao je „The Dogs of War“ iz 1980. s Christopherom Walkenom i Tomom Berengerom, horor „Ghost Story“ s Fredom Astaireom, „Champions“ s Johnom Hurtom, „Turtle Diary“ s Benom Kingsleyjem, Glendom Jackson i Michaelom Gambonom te akcijski film „Raw Deal“ s Arnoldom Schwarzeneggerom.

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Njegov ratni film „Hamburger Hill“ iz 1987. godine okupio je glumačku postavu predvođenu Donom Cheadleom i Dylanom McDermottom, dok je dvije godine kasnije režirao „Next of Kin“ s Patrickom Swayzejem i Liamom Neesonom.

Njegov 'Robin Hood' bio je odgovor na Costnerov film

Godine 1991. Irvin je režirao „Robin Hood“, u kojem su glavne uloge imali Patrick Bergin i tada 20-godišnja Uma Thurman.

Film je namjerno zamišljen kao konkurencija velikom hollywoodskom hitu „Robin Hood: Prince of Thieves“, u kojem je glavnu ulogu imao Kevin Costner. Irvinov film u kina je stigao dva mjeseca prije Costnerova, no upravo je Costnerova verzija ostvarila veliki uspjeh na kino blagajnama.

„Bio je to samostalan film, s ciljem da, ako možemo, dobro uzdrmamo Costnerovu verziju“, rekao je Irvin za Guardian u svibnju ove godine.

Posljednji film posvetio Nelsonu Mandeli

Od 2000-ih Irvin se više okrenuo nezavisnoj filmskoj produkciji. Među njegovim kasnijim ostvarenjima bili su „Shiner“ s Michaelom Caineom, „The Moon and the Stars“ s Alfredom Molinom i Jonathanom Pryceom te „The Garden of Eden“ s Jackom Hustonom, Menom Suvari i Richardom E. Grantom.

Njegov posljednji film bio je „Mandela's Gun“ iz 2016. godine, biografski film o Nelsonu Mandeli koji se fokusirao na njegovo iskustvo gerilskog borca Afričkog nacionalnog kongresa.

Irvin je u trenutku smrti radio na novoj verziji tog filma.

Iza sebe je ostavio troje djece, Emilie, Lukea i Amy, te dvoje unučadi.