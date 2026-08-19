Lampioni letjeli dok Jadran gori, vatrogasac oštar: ‘Jedan nam je već zapalio zaštitu na katedrali’

Dok se vatrogasci diljem Jadrana bore s požarima, s naših otoka stižu snimke nevjerojatno neodgovornog ponašanja.

Na Drveniku Velom, u trogirskom akvatoriju, sinoć su u zrak puštena dva papirnata lampiona. Prema Facebook stranici Vatrogasci 193, snimka je nastala sinoć, a splitsko-dalmatinska policija potvrdila nam je da je već utvrdila identitet osoba koje su lampione pustile.

Zadarska policija, pak, istražuje slučaj s otoka Ugljana. Portal Morski.hr objavio je snimku nastalu krajem svibnja na kojoj se vidi kako osoba iz službenog policijskog vozila kroz prozor na cestu baca žareći opušak cigarete. Iz policije nam kažu da se okolnosti tog slučaja još utvrđuju.

Snimku puštanja lampiona usred sezone požara pokazali smo vatrogascima. Evo što kažu.

Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP-a Grada Zagreba, pogledao je snimku puštanja lampiona i komentirao koliko takvo ponašanje može biti opasno.

'Idealni uvjeti za požar'

"Ja bih rekao da je to čista ljudska glupost zato što nitko ne može znati gdje će lampion sletjeti, a može zapaliti mjesto na koje padne. Mi smo prije šest ili sedam godina imali slučaj kada su se lampioni puštali na Trgu bana Josipa Jelačića. Jedan od lampiona odletio je do katedrale, koja se tada renovirala, te zapalio zaštitnu navlaku koja je tamo bila. Na sreću, nije bilo velike štete, ali požar je jako brzo nastao", rekao je Resman.

Upozorava da su trenutačni vremenski uvjeti posebno pogodni za izbijanje i brzo širenje požara.

"Već danima je suho, temperature su visoke i jako lako dolazi do požara. Dovoljna je mala iskra da se nešto zapali i ne razumijem zašto ljudi to rade. To je ljudska glupost. Molimo građane da se odgovorno ponašaju jer je dovoljna mala iskra za požar."

Resman podsjeća i na brojne požare koji posljednjih dana bukte diljem Europe.

"Vidimo ovih dana da ne gori samo u Hrvatskoj nego diljem Europe. Gori čak i u Belgiji i Njemačkoj, gdje rijetko imamo požare trave. Svuda oko nas su požari otvorenog prostora, od Italije i Grčke do Francuske i Španjolske. Molimo građane na povećani oprez i da stvarno paze kako ne bi izazvali veći požar", poručio je Resman.