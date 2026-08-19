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Čitateljica kod Glavnog kolodvora ugledala žuto-zelenu papigicu: 'Nisam je mogla uhvatiti'

Čitateljica kod Glavnog kolodvora ugledala žuto-zelenu papigicu: 'Nisam je mogla uhvatiti'
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Foto: Net.hr

Riječ je o pitici žuo-zelenog perja

19.8.2026.
19:46
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Čitateljica Net.hr-a u srijedu oko 19 sati ugledala je žuto-zelenu papigicu u blizini Glavnog kolodvora u Zagrebu.

Kako nam je ispričala, papigicu nije uspjela uhvatiti jer je žurila na vlak, ali nam se javila u nadi da će informacija pomoći vlasniku ako je nekome odletjela.

Papigica je posljednji put viđena u blizini zagrebačkog Glavnog kolodvora oko 19 sati.

Ako je tražite ili znate kome pripada, sada barem imate informaciju gdje je viđena. Građani koji je uoče mogu pokušati spriječiti da odleti dalje samo ako to mogu učiniti sigurno i bez ugrožavanja ptice.

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