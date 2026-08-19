Liječnik otkrio što se događa sa zvijezdom Njemačke: 'Jednu stvar treba posebno razmotriti'

Bayernov veznjak Jamal Musiala ponovno se srušio na terenu, a sada je otkrio i razlog. Dijagnosticirana mu je neurološka disfunkcija. Što se događa s jednom od najvećih Bayernovih zvijezda?

Drugi put u samo nekoliko dana Jamal Musiala zabrinuo je njemački nogomet. U prijateljskoj utakmici Bayerna i Heidenheima nakon samo četiri minute provedene u igri srušio se bez kontakta, a slična situacija dogodila se i u subotu protiv Leipziga.

Iz kluba su potvrdili da su upoznati sa situacijom, ali i poručili da će Musiala sam govoriti o tome. I progovorio je...

"Najvažnije na samom početku - dobro sam! Dijagnosticirani su mi kratkotrajni, privremeni i dobro lječivi apsansni napadaji koji su posljedica neurološke disfunkcije. Znam da možda djeluje zastrašujuće, ali za mene su trenutačno dio svakodnevice. Pod najboljom sam medicinskom skrbi i vrlo sam optimističan."

Što je uzrok?

No, ponavljanje sličnih epizoda otvorilo je pitanje - je li uzrok bio nešto drugo?

"Osoba najčešće iznenada prekine aktivnost, zagleda se. Ovaj napadaj obično traje oko 5 do 20 sekundi, nakon čega se osoba praktički odmah vraća u normalno stanje. Sam apsansni napadaj i najčešće nije životno opasan i obično ne uzrokuje padove. Tako da tu treba razmotriti da nije slučajno riječ o tzv. atoničnom napadaju gdje osobe izgube tonus pa zbog toga padaju", rekao je dr. Hrvoje Budinčević.

Ipak, u ovom trenutku ništa ne upućuje na to da bi Musiala morao završiti karijeru.

"Sama epilepsija nije kontraindikacija za kraj karijere niti za bavljenje sportom, bilo profesionalnim, bilo rekreativnim. Ono što je jako bitno imati dobru kontrolu napadaja, a to se može vrlo dobro, čak izvrsno postići s mnogim lijekovima koje imamo na raspolaganju u liječenju ove bolesti", rekao je dr. Hrvoje Budinčević.

Bayern i dalje računa na 23-godišnjeg veznjaka no hoće li biti spreman za Superkup protiv Dortmunda, zasad nije poznato.