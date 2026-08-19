Prepoznajete li ga? Glumac iz 'Igre prijestolja' zablistao na Sarajevo Film Festivalu

Crvenim tepihom šestog dana Sarajevo Film Festivala prošetala su brojna poznata lica, a večer ispred Narodnog pozorišta ponovno je okupila zvijezde iz svijeta filma i televizije. Posebnu pažnju privukla je ekipa filma „PALESTINE ’36“, koja je svojim pojavljivanjem dodatno začinila festivalski glamur.

Među uzvanicima našao se i oskarovac Danis Tanović, jedno od najpoznatijih imena bosanskohercegovačke kinematografije, dok je posebnu pozornost fotografa privukao irski glumac Liam Cunningham, publici diljem svijeta poznat po ulozi Davosa Seawortha u hit seriji „Igra prijestolja“. Na crvenom tepihu istaknuo se i hrvatski glumac Goran Bogdan.

U nastavku pogledajte tko je sve stigao na šesti dan Sarajevo Film Festivala i kako su poznata lica izgledala na crvenom tepihu.