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GLAMUR NA CRVENOM TEPIHU /

Prepoznajete li ga? Glumac iz 'Igre prijestolja' zablistao na Sarajevo Film Festivalu

Prepoznajete li ga? Glumac iz 'Igre prijestolja' zablistao na Sarajevo Film Festivalu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Crvenim tepihom šestog dana Sarajevo Film Festivala prošetala su brojna poznata lica, a večer ispred Narodnog pozorišta ponovno je okupila zvijezde iz svijeta filma i televizije. Posebnu pažnju privukla je ekipa filma „PALESTINE ’36“, koja je svojim pojavljivanjem dodatno začinila festivalski glamur.

Među uzvanicima našao se i oskarovac Danis Tanović, jedno od najpoznatijih imena bosanskohercegovačke kinematografije, dok je posebnu pozornost fotografa privukao irski glumac Liam Cunningham, publici diljem svijeta poznat po ulozi Davosa Seawortha u hit seriji „Igra prijestolja“. Na crvenom tepihu istaknuo se i hrvatski glumac Goran Bogdan.

U nastavku pogledajte tko je sve stigao na šesti dan Sarajevo Film Festivala i kako su poznata lica izgledala na crvenom tepihu.

 

 

19.8.2026.
21:06
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo Film FestivalGoran BogdanDanis Tanović
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