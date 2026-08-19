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Jeste li detektivi? Ako uspijete pronaći skrivene detalje na ovim fotkama, imate oči sokolove

Jeste li detektivi? Ako uspijete pronaći skrivene detalje na ovim fotkama, imate oči sokolove
Foto: Reddit
Ako volite zagonetke koje testiraju moć zapažanja, Redditova zajednica r/FindTheSniper mogla bi vas lako prikovati za ekran. Princip je jednostavan: pred vama je naizgled sasvim obična fotografija, ali negdje u njoj skriva se životinja, predmet ili neki drugi detalj koji trebate pronaći. Među zadacima mogu se pronaći skrivene mačke, vjeverice, dijelovi slagalice i brojni drugi motivi, često toliko dobro stopljeni s okolinom da ih je gotovo nemoguće primijetiti na prvi pogled. Upravo zato ovi mali detektivski izazovi mogu biti itekako zabavni – zahtijevaju strpljenje, koncentraciju i dobro oko za detalje. A kada nakon nekoliko minuta napokon ugledate ono što vam je cijelo vrijeme bilo pred nosom, osjećaj pobjede je zagarantiran.
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Ako volite zagonetke, skrivene predmete i fotografije koje vas natjeraju da ih promatrate puno dulje nego što ste planirali, Redditova zajednica Find the Sniper mogla bi vam biti pravi izazov.

Korisnici ondje objavljuju fotografije na kojima je potrebno pronaći dobro skrivenu životinju, predmet ili neki drugi detalj koji se gotovo savršeno stapa s okolinom. Među zadacima se tako mogu pronaći skrivene mačke, vjeverice, žabe, pauci, pa čak i izgubljeni komadići slagalice ili sitni predmeti.

Neki se odgovori pronađu gotovo odmah, dok ćete na drugim fotografijama nekoliko minuta gledati ravno u traženi predmet i svejedno ga ne primijetiti. Upravo je u tome čar ovih malih detektivskih zadataka – testiraju koncentraciju, strpljenje i sposobnost uočavanja najsitnijih detalja.

Čak i kada vam netko otkrije približno mjesto na kojem se predmet nalazi, ponekad ga je i dalje nevjerojatno teško vidjeti. Korisnici svoje odgovore skrivaju kako drugima ne bi pokvarili potragu, a uspješni pronalasci mogu se nagraditi takozvanim "snipeovima".

Mi smo među brojnim objavljenim izazovima izdvojili 15 najtežih za koje će vam trebati pravo detektivsko oko. Dobro izoštrite vid, povećajte fotografiju ako treba i pokušajte ih riješiti bez gledanja rješenja. Koliko ih možete pronaći iz prvog pokušaja?

19.8.2026.
10:48
Lorena Motik
Reddit
ZadatakDetektivRedditIzazov
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