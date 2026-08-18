Guardiola se slomio: 'Razvodim se od najljepše žene na svijetu...'

Novi, još neobjavljeni, dokumentarac "A Beautiful Obsession" (Prekrasna opsesija) prati posljednje dvije turbulentne sezone Pepa Guardiole u Manchester Cityju. Serija pruža rijedak i sirov uvid u um jednog od najvećih nogometnih trenera. Kamere su zabilježile dosad neviđene trenutke iz svlačionice: od emotivnih slomova i žestokih sukoba s igračima do šokantnog priznanja o razvodu od Cristine Serre, kojim je pokušao motivirati svoju momčad.