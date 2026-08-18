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EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Guardiola se slomio: 'Razvodim se od najljepše žene na svijetu...'

Guardiola se slomio: 'Razvodim se od najljepše žene na svijetu...'
Foto: John Walton/PA Images/Profimedia
Novi dokumentarac "A Beautiful Obsession" (Prekrasna opsesija), koji prati posljednje dvije turbulentne sezone Pepa Guardiole na klupi Manchester Cityja, pruža rijetko viđen i sirov uvid u um jednog od najvećih nogometnih trenera, a posebno je upečatljiv dio u kojemu govori o svojoj sada bivšoj supruzi Cristini Serri.
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Novi, još neobjavljeni, dokumentarac "A Beautiful Obsession" (Prekrasna opsesija) prati posljednje dvije turbulentne sezone Pepa Guardiole u Manchester Cityju. Serija pruža rijedak i sirov uvid u um jednog od najvećih nogometnih trenera. Kamere su zabilježile dosad neviđene trenutke iz svlačionice: od emotivnih slomova i žestokih sukoba s igračima do šokantnog priznanja o razvodu od Cristine Serre, kojim je pokušao motivirati svoju momčad.

18.8.2026.
19:09
M.G.
John Walton/PA Images/Profimedia
Pep GuardiolaManchester CityDokumentaracRazvod
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