Znate li tko je otac ovog zgodnog mladića? Neodoljivo sliči tati, a krenuo je i njegovim stopama

Levi Alves McConaughey, 18-godišnji sin Oscarom nagrađenog glumca Matthewa McConaugheyja (56) i brazilske poduzetnice i manekenke Camile Alves (43), krenuo je očevim stopama i zakoračio u svijet glume. Iako izgledom neodoljivo podsjeća na slavnog oca, Levi želi dokazati da svoje mjesto pod reflektorima može izboriti vlastitim talentom. Odrastao je daleko od holivudske vreve, u Austinu u Teksasu, gdje su mu roditelji nastojali pružiti normalno djetinjstvo uz jasna pravila, odgovornost i vrijednosti poput skromnosti i samostalnosti.

Prva velika prilika stigla mu je u filmu "The Lost Bus", gdje je nakon audicije dobio ulogu, a Matthew je pritom inzistirao da se prijavi bez pomoći slavnog prezimena. Levi je svjestan pritiska koji nosi etiketa "nepo bebe" te priznaje da mu roditelji mogu otvoriti vrata, ali da dalje sve ovisi o njemu. Osim glume, bavi se surfanjem, voli glazbu i sudjeluje u humanitarnim projektima.