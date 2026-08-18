Dalmatinci su do suza nasmijali mreže urnebesnim natpisima: Jedan je luđi od drugoga

Hrvatske ulice, ceste i zgrade prepune su natpisa koji svakodnevno nasmijavaju prolaznike, a nerijetko postanu hit i na društvenim mrežama. Posebno su popularne duhovite poruke na automobilima, gdje klasične naljepnice poput „Beba u autu“ dobivaju sasvim nove i urnebesne verzije.

Dalmacija je posebno poznata po takvom humoru, pa fotografije neobičnih poruka iz tog kraja često postaju viralne. Smiješni natpisi ne pojavljuju se samo na vozilima. Oglasne ploče u zgradama, tržnice, restorani i zidovi također kriju prave bisere svakodnevne kreativnosti. Neki nastaju namjerno, dok su drugi rezultat nespretnih prijevoda ili slučajnih pogrešaka koje ih čine još zabavnijima.

Tako je legendarni prijevod "pivac sa prilogom" kao "singer with attachment" postao jedan od primjera koji se godinama prepričavaju.

Posebnu pozornost nedavno su izazvali i misteriozni natpisi na glagoljici koji su se pojavili po Zagrebu. Ispostavilo se da je riječ o neobičnoj glazbenoj promociji koja je spojila hrvatsku baštinu i suvremeni marketing.

Bez obzira na to jesu li namjerno duhoviti ili sasvim slučajno smiješni, ovakvi natpisi pokazuju koliko kreativnosti može biti skriveno u običnoj svakodnevici.