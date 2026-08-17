Možda slušaš njihove hitove, no znaš li gdje su osnovani ovi hrvatski bendovi? Okušaj se na kvizu

Poznata po svojoj energiji i snažnoj kulturnoj poruci, hrvatska glazbena scena predstavlja jedan od najvažnijih stupova urbane kulture. Od buntovničkih stihova novog vala do modernih indie zvukova koji osvajaju klubove, glazba hrvatskih bendova nosi univerzalne poruke otpora, ljubavi, društvene kritike i generacijskog identiteta. Kroz desetljeća, rock 'n' roll se razvijao na temeljima svjetskih utjecaja kako bi predstavio identitet i težnje naroda na ovim prostorima. Od Zagreba, preko Rijeke i Splita do suvremenog svijeta, priča o hrvatskim bendovima priča je o nacionalnom ponosu i neizmjernoj kreativnosti. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje kroz povijest i zvukove ove scene, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Početci rock 'n' rolla i eksplozija novog vala

Priča o hrvatskoj rock sceni priča je o transformaciji i buntu. Njeni korijeni sežu u šezdesete godine i prve beat sastave, no prava eksplozija dogodila se krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina s dolaskom novog vala (novi val). Dok je pop glazba dominirala radijskim postajama, u garažama i klubovima Zagreba, Rijeke i Splita rađao se novi, siroviji i direktniji zvuk. Bendovi poput Prljavog kazališta, Filma i Haustora postali su glas jedne nove generacije. Njihove pjesme, isprva smatrane alternativom, ubrzo su osvojile cijelu regiju, stvarajući bogat mozaik glazbene raznolikosti koji je postavio temelje za buduću hrvatsku scenu.

Od 90-ih do danas: Put kroz različite žanrove

Iako je novi val postavio temelje, hrvatska glazbena scena nastavila se razvijati u različitim smjerovima. Devedesete godine donijele su nove izazove, ali i nove zvukove. Uz plesnu glazbu koja je dominirala, stasala je snažna rock i punk scena predvođena bendovima kao što su Hladno Pivo, Majke, Pips, Chips & Videoclips i Let 3. Njihov zvuk bio je glasniji, a tekstovi su često odražavali burnu stvarnost tog vremena. Ulaskom u 21. stoljeće, scena je postala još raznolikija, s bendovima poput TBF-a koji su spojili hip-hop s dalmatinskim mentalitetom, Jinxa koji su unijeli retro-pop zvuk, te novijim snagama poput Jonathana ili M.O.R.T.-a koji nastavljaju pomicati granice.